Lauren Sánchez während der mehrtägigen Hochzeits-Feierlichkeiten in einem ihrer 27 Kleider. Welches Kleid genau verschwunden ist, ist unklar. Bild: Keystone

Während der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig soll ein Designer-Kleid verschwunden sein. Auch Gerüchte über ein brennendes Kleid sorgten für Wirbel rund um die Mega-Hochzeit in Venedig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Hochzeit von Lauren Sánchez und Jeff Bezos in Venedig soll eines ihrer 27 Kleider verschwunden sein – ob es gestohlen wurde, ist unklar, eine Anzeige wurde nicht erstattet.

Medien berichteten zusätzlich von Eindringlingen und einem brennenden Kleid, was jedoch von Insiderquellen dementiert wurde.

Das Paar verbringt seine Flitterwochen aktuell in Sizilien, wo sie mit Bezos Superyacht ankamen und im berühmten San Domenico Palace nächtigen. Mehr anzeigen

27 Kleider soll Lauren Sánchez letzte Woche während ihrer mehrtägigen Hochzeitsfeier mit Jeff Bezos in Venedig getragen haben. Doch eines davon soll nun verloren gegangen sein, wie der «Guardian» berichtet.

Wann und wo das Kleid verschwand, ist demnach unklar. Das Paar war im Sieben-Sterne-Hotel Aman untergebracht, wo die Hochzeitsoutfits der Braut angeblich streng bewacht wurden.

Möglicherweise sei das Kleid gestohlen worden, vermutet die italienische Zeitung «Corriere della Sera». Die Zeitung berichtete von Eindringlingen bei der Hochzeitsfeier auf der Insel San Giorgio. Zudem soll ein anderes Kleid zerrissen worden und Feuer gefangen haben.

Flitterwochen in Sizilien

Gegenüber dem «Guardian» bestätigten Quellen, dass ein Kleid verschwunden ist. Sie bestritten jedoch, dass es gestohlen wurde. Es sei keine polizeiliche Anzeige erstattet worden, da man erwarte, dass das Kleid wieder auftaucht.

Berichte über das brennende Kleid und über Eindringlinge haben die Quellen laut dem «Guardian» ebenfalls dementiert.

Lauren Sánchez und Jeff Bezos sind inzwischen nach Taormina, Sizilien, weitergereist. Berichten zufolge kamen sie auf Bezos' Jacht in Sizilien an und wurden per Hubschrauber in die auf einem Hügel gelegene Stadt gebracht. Dort sollen sie im San Domenico Palace wohnen, einem Hotel, das durch die US-Fernsehserie «The White Lotus» berühmt wurde.

