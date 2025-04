Sie soll einer der führende Köpfe hinter der neuen SRF-Comedyshow «Female Trouble» sein: Komikerin und Schauspielerin Fabienne Hadorn. Bild: SRF

Nachdem beim Schweizer Fernsehen SRF in den Comedy-Sendungen fast nur Männer das Sagen haben, soll es jetzt mehr Gleichberechtigung geben: 2026 wird eine TV-Show lanciert, in der nur Frauen auftreten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SRF lanciert eine neue Comedyshow. Das hat blue News aus gut informierten Kreisen erfahren.

Bei der neuen Sendung dürfen nur Frauen auftreten.

Die Sendung soll ab 2026 ausgestrahlt werden.

Der Name der neuen Sendung soll «Female Trouble» lauten. Mehr anzeigen

Nachdem das Schweizer Fernsehen SRF im Jahr 2023 mit Stefan Büsser und Gabriel Vetter nur Männer ins Rennen um die Nachfolge von Dominic Deville schickte (und später auch auswählte), lasen Patti Basler, Lara Stoll und andere Komikerinnen in einem offenen Brief den Verantwortlichen der Schweizer Farbfernsehanstalt die Leviten:

«Frauen sind ‹ein Versprechen für die Zukunft›, sie müssen sich nur noch etwas gedulden. Wenn der kränkelnde Patient SRF auf dem letzten Sterbebett liegt, wird man sie vielleicht holen», hiess es in dem Schreiben.

Und weiter: «Die Palliativ-Pflege hat man schon immer gerne Frauen überlassen. Ich habe noch Hoffnung für den Sender.»

Steter Tropfen höhlt den Stein

Der Brief von Basler, Stoll und Co. ging an SRF-Direktorin Nathalie Wappler, an die damalige Kulturchefin und heutige SRG-Generaldirektorin Susanne Wille und die Comedy-Redaktion.

Noch vor zwei Jahren wollte die Direktion nichts von einem solchen Projekt wissen. Nun hat sich das geändert. Wie die blue News Redaktion weiss, wird bei SRF ab 2026 eine neue Comedyshow ins Programm aufgenommen. Bei dieser werden ausschliesslich Frauen das Sagen haben.

Gemäss internen Informationen soll der Name der 20-minütigen Sendung «Female Trouble» sein. Noch unklar ist, wann und wie oft das Format gezeigt werden soll.

«Female Trouble» soll die neue Show heissen

Aktuell ist Komikerin und Schauspielerin Fabienne Hadorn bei Schweizer Fernsehen SRF allein auf weiter Flur – sprich die einzige Frau, die in einem regelmässigen Comedy-Format zu sehen ist.

Es heisst, Hadorn sei nun auch einer der führenden Köpfe hinter dem neuen TV-Format für Schweizer Komikerinnen.

Was nicht verwunderlich ist: Mit ihrem monatlichen «Hate-Journal» in der «Die Sendung des Monats» von Satiriker Gabriel Vetter hat sie sich längst eine veritable Fangemeinde unter den TV-Zuschauer*innen erarbeitet.

SRF bestätigt neues Format

Und was sagen die Verantwortlichen vom SRF zu den Gerüchten um das neue Comedyformat?

«Um die Diversität der Schweizer Comedy-Szene verstärkt in unserem Angebot abzubilden, haben wir vor rund einem Jahr eine Ausschreibung für ein neues Comedy-Format lanciert», schreibt die Medienstelle auf Anfrage von blue News.

Und weiter: «‹Female Trouble› ist die Konzepteingabe der Produktionsfirma Filmgerberei. Dabei handelt es sich um eine Stand-Up-Show mit einem ausschliesslich weiblichen Cast. Der Titel ist noch nicht definitiv und wird mit dem finalen Konzept weiterentwickelt. Ausgestrahlt wird das Format voraussichtlich 2026.»

Weitere Informationen zur neuen Show will das SRF zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren.

Betont wird zudem, dass die bestehenden Comedy-Formate im linearen Fernsehen – «Late Night Switzerland», «Die Sendung des Monats» sowie die Comedy-Showcases – bestehen bleiben werden.

Patti Basler zu den Plänen von SRF

Satirikerin Patti Basler, eine der Verfasserinnen des offenen Briefes aus dem Jahr 2023 an SRF, sagt auf Anfrage von blue News zur geplanten neuen SRF-Comedyshow in Frauenhand:

«Wenn Frauen so Comedy machen könnten wie die Männer, würden sie es doch längst tun. Offenbar können sie es einfach nicht, wie die Formate ‹Ladies Night›, ‹Carolin Kebekus Show›, ‹Inas Nacht›, ‹Sarah Bosetti› oder Künstlerinnen und Ensembles von Acapickles bis Hazel Brugger beweisen.»

