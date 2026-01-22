«Hamnet» im Kino: Bei diesem Shakespeare-Film bleibt kein Auge trocken – Wenn aus Trauer Schönheit entsteht Das Historiendrama «Hamnet» erzählt, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes einen tragischen Verlust verarbeiten. Mit ruhiger Kraft und überwältigenden Emotionen findet der Film Schönheit in der Trauer. 22.01.2026

Wie gehen Menschen mit grossen Verlusten um? Wie unterschiedlich trauern sie und wie verarbeiten sie tragische Ereignisse?

Die chinesisch-amerikanische Regisseurin Chloé Zhao geht solchen Fragen in mehreren ihrer Filme nach. Der Neo-Western «The Rider» beispielsweise handelt von einem Rodeo-Reiter, der nach einem lebensgefährlichen Unfall seiner grossen Leidenschaft nicht mehr uneingeschränkt nachgehen kann.

Und «Nomadland» erzählt die Geschichte einer Frau, die nach dem Wirtschaftskollaps ihr Haus und ihren Mann verlor und seither als Nomadin in einem Van lebt. Das ergreifende Drama wurde mit drei Oscars ausgezeichnet – für den Besten Film, die Beste Regie und die Beste Hauptdarstellerin Frances McDormand.

Auch Zhaos neustes Werk «Hamnet» behandelt den Umgang mit Verlust und Trauer. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Maggie O’Farrell, erzählt das Historiendrama die ergreifende und tragische Liebesgeschichte zwischen William Shakespeare und seiner Frau Agnes.

Shakespeares prägender Einfluss auf die Kultur

Der Film stützt sich auf einige wahre Fakten, aber viel ist nicht bekannt aus dem Privatleben des berühmtesten englischen Schriftstellers, aus dessen Feder unter anderem «Romeo und Julia», «Macbeth» und «Hamlet» stammen. Fest steht aber, dass er ein hervorragender Menschenkenner war – quasi ein Psychologe. Sonst würden seine über 400 Jahre alten Werke unsere Kultur nicht bis in die Moderne prägen. Noch immer werden sie als Theaterstücke aufgeführt oder verfilmt.

«Hamnet» erzählt in der Anfangsphase, wie Shakespeare und seine spätere Frau Agnes sich kennen lernen und verlieben. Sie ist Naturheilern und verspürt eine grosse Anziehungskraft zum Wald und zur Erde. Von der Gesellschaft wird sie als Hexe bezeichnet, doch William ist vom ersten Augenblick an fasziniert von der mysteriösen Schönheit. Die beiden bekommen drei Kinder, zunächst Susanna, gefolgt von den Zwillingen Judith und Hamnet.

Der gelernte Handschuhmacher William wird ein erfolgreicher Schriftsteller und Theaterregisseur. Er reist für sein Engagement am Theater regelmässig nach London. Während seiner Abwesenheit, trifft die Familie ein gravierender Schicksalsschlag. Agnes und William gehen völlig unterschiedlich mit ihrer Trauer um und ihre Beziehung wird auf die schwerstmögliche Probe gestellt.

Zuversichtliche Stimmung trotz tragischer Geschichte

Trotz seiner tragischen und erschütternden Geschichte, vermittelt «Hamnet» eine hoffnungsvolle, versöhnliche Stimmung.

Visuell zeichnet er sich durch eine starke Bildsprache aus. Sie enthält viel Symbolik, stellt Agnes’ Bezug zur Natur schön dar und fängt die historische Epoche mit der Kostümierung und dem Dekor gut ein.

Inwiefern die schauspielerischen Leistungen von Jessie Buckley und Paul Mescal zur starken emotionalen Wirkung von «Hamnet» beitragen und weshalb der Film unweigerlich zu Tränen rührt, erfährst du in unserem Videobeitrag.

Der achtfach oscarnominierte «Hamnet» läuft ab sofort bei blue Cinema.

