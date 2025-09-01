Frau von «Tatort»-Star erhält Diagnose – 20 Stunden später ist sie tot

Der deutsche Schauspieler Samuel Finzi musste den Verlust seiner Frau verkraften. Imago

Der deutsche «Tatort»-Star Samuel Finzi erlebte einen schweren Schicksalsschlag, als seine Frau Dimitra Petrou unerwartet an einem Hirntumor verstarb.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Samuel Finzi verlor seine Frau Dimitra Petrou nach nur 20 Stunden Diagnosezeit an einem Hirntumor.

Die Dramaturgin starb im Alter von 39 Jahren.

Finzi fand später ein neues Glück mit Sorrel Jardine und ist heute mit Schauspielerin Nina Kunzendorf liiert. Mehr anzeigen

Schauspielstar Samuel Finzi (59), bekannt unter anderem aus der «Tatort»-Reihe, hat einen Schicksalsschlag erlitten.

Seine erste Frau, Dimitra Petrou, starb im Alter von nur 39 Jahren an einem Hirntumor. Finzi, der die Dramaturgin in Berlin kennengelernt und nach wenigen Monaten geheiratet hatte, verlor sie nach 14 gemeinsamen Jahren.

Im Jahr 2020 sprach Finzi in einem Interview mit «Bunte» über das Unglück. Er berichtete, dass sich Dimitra in ihrer Art plötzlich verändert habe, was schliesslich zur Diagnose eines Hirntumors führte. «Es ging sehr schnell. 20 Stunden nach der Diagnose war sie tot», erinnerte sich Finzi.

Später neues Liebesglück gefunden

Anstatt ein Grab zu besuchen, zieht es Finzi vor, sich an Erinnerungen und Bilder zu halten. Er verstreute die Asche seiner Frau im Meer, da er Friedhöfe nicht als Orte des Gedenkens betrachtet. «Für mich ist der Friedhof der letzte Ort, an dem ich über einen geliebten Menschen nachdenke», erklärte er.

Dimitra Petrou wurde von Freunden als lebensfrohe und humorvolle Person beschrieben. In einem Nachruf im Internet wurde hervorgehoben, dass sie selbst in schwierigen Zeiten Positives bewirken konnte. Dank ihrer Organspende erhielt eine junge Frau ein neues Herz.

Finzi fand Trost in seiner Arbeit und stand noch am Abend des Todes seiner Frau auf der Bühne. Später begann er eine Beziehung mit der französischen Castingdirektorin Sorrel Jardine, mit der er zwei Kinder hat.

Heute ist er mit der Schauspielerin Nina Kunzendorf liiert, mit der er seit 2021 zusammen ist.

