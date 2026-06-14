Kim Kardashian heizte Anfang Juni die Liebesgerüchte selbst an: Auf Instagram teilte sie ein Video, das sie mit Lewis Hamilton beim Velofahren in New York zeigt. Bild: Screenshot Instagram

Sind sie oder sind sie nicht? Die Liebesgerüchte um Influencerin Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton halten an. Nun sorgen gemeinsame Auftritte und ungewohnt persönliche Aussagen des Rennfahrers für neue Spekulationen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kim Kardashian und Lewis Hamilton sorgen erneut für Liebesgerüchte.

Ein gemeinsames Video auf Instagram und Hamiltons ungewohnt offene Worte beim Formel-1-Rennen in Monaco befeuern die Spekulationen.

Viele Fans sind längst überzeugt: Zwischen den beiden läuft mehr als Freundschaft. Mehr anzeigen

Der Grand Prix von Monaco zieht jedes Jahr zahlreiche Prominente ins Fürstentum. Beim diesjährigen Formel-1-Rennen sorgte jedoch vor allem Kim Kardashian für Aufmerksamkeit.

Der Grund war weniger ihr Auftritt an der Rennstrecke als die anhaltenden Spekulationen um eine Beziehung mit Formel-1-Star Lewis Hamilton.

Anfang Juni heizte Kim Kardashian die Liebesgerüchte selbst an: Auf Instagram teilte sie ein Video, das sie mit Lewis Hamilton beim Velofahren in New York zeigt.

Die deutsche «Bild» titelte daraufhin: «Kim Kardashian und Lewis Hamilton radeln ins Liebesglück».

Hamilton: «Es ist grossartig, dass Kim mich unterstützt»

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton gilt als zurückhaltend, wenn es um sein Privatleben geht. Doch beim Formel-1-Rennen in Monaco sprach der 41-Jährige ungewohnt offen über Kim Kardashian.

Nach seinem zweiten Platz bedankte sich der Ferrari-Pilot für die Unterstützung: «Ja, es ist grossartig, dass sie dieses Wochenende hier war und mich unterstützt hat. Aber auch meine Freunde waren da. Insgesamt war es einfach eine unglaubliche Unterstützung von vielen Menschen.»

Seine Aussagen wurden von Beobachter*innen als ungewöhnlich offen interpretiert, auch wenn Lewis Hamilton die Art der Beziehung zwischen ihm und Kardashian nicht näher erläuterte.

Fans glauben, dass Kardashian und Hamilton ein Paar sind

Die Liebesgerüchte um den britischen Formel-1-Star und die US-amerikanische Unternehmerin halten bereits seit mehreren Monaten an.

Spätestens seit gemeinsamen Auftritten beim Super Bowl im vergangenen Februar und beim Musikfestival Coachella im April glauben viele Fans, dass Hamilton und Kardashian ein Liebespaar sind.

Ob Kim Kardashian auch beim Grand Prix von Barcelona vor Ort ist, ist bislang nicht bekannt. Mehrere Medien berichten zudem, dass sie nach dem Monaco-Wochenende nach Los Angeles zurückgereist sei.

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