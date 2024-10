Liam Payne wurde 2010 schlagartig weltberühmt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist der Sänger mit 31 Jahren nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestorben. Jörg Carstensen/dpa

Der Tod von Liam Payne schockiert die Welt noch immer. Nun haben sich seine Schwester und die Mutter seines Sohnes geäussert. Letztere macht sich vor allem Sorgen um den siebenjährigen Jungen Bear.

Nicht nur seine ehemaligen Bandkollegen von One Direction haben von Liam Payne Abschied genommen, auch seine Ex-Freundin und Mutter seines Sohns Bear hat sich mit gebrochenem Herzen geäussert.

Die Sängerin Cheryl Cole schreibt dazu auf Instagram, sie müsse diesen «weltbewegenden Moment erst navigieren». Und erinnert dabei daran, dass nicht nur ein Musik-Idol gestorben sei, sondern schlicht ein Mensch, ein Sohn, ein Bruder, ein Vater eines siebenjährigen Jungen.

«Bear kann ihn nie wieder sehen. Ich sorge mich darum, was er über seinen Vater im Internet lesen wird – diese schreckliche Ausbeutung durch die Medien», so Cole weiter. Das News-Magazin «TMZ» hatte in diesem Zusammenhang eine Kontroverse ausgelöst, Hassmails erhalten, da sie nur zwei Stunden nach Paynes Tod Bilder von seinem Körper online gestellt hatten.

Die Sängerin appelliert dabei an alle Medien, keine Spekulationen über Liam Payne zu verbreiten. Diese seien nur verletzend.

Auch Paynes Schwester hat sich auf Instagram mit einem langen Post zu Wort gemeldet. Dabei erinnert sie mit einer Bildergalerie an ihren Bruder.

Sie habe öffentlich immer viel Stolz für ihren Bruder ausgedrückt. «Ich kann nicht fassen, dass dies gerade passiert ist», schreibt sie. In einem Brief direkt an Liam adressiert verspricht sie ihm, sich um seinen Sohn Bear zu kümmern.

«Du wolltest die Leute mit deiner Musik glücklich machen, doch hast nie geglaubt, du seist gut genug. Ich hoffe, du spürst die nun ausgeschüttete Liebe, die du im Leben nicht erfahren hast», so Ruth Payne weiter.

Und sie entschuldigt sich dafür, ihn nicht gerettet zu haben: «Ich würde bis ans Ende des Universums fahren, um dich zurückzuholen.»

Noch nicht in der Heimat

Die genauen Umstände zum Tod von Liam Payne sind noch nicht geklärt. Zu viele Spekulationen um seinen geistigen und körperlichen Zustand machen die Runde.

Bis sämtliche toxikologischen Befunde vorliegen, bleibt der Leichnam vorerst in Argentinien. Frühestens im November soll er nach Grossbritannien überführt werden, damit er beigesetzt werden kann.

