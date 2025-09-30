Royale Liebe oder Fake News? Belgische Prinzessin turtelt mit Prinz Georg von Liechtenstein Ist es wahre Liebe, eine innige Freundschaft oder alles nur Fake und KI-generiert? Prinzessin Elisabeth von Belgien und ... Bild: IMAGO/ABACAPRESS ... Prinz Georg Antonius von Liechtenstein sollen kürzlich gemeinsam Ferien auf der griechischen Insel Kreta verbracht haben. Bild: Keystone Royale Liebe oder Fake News? Belgische Prinzessin turtelt mit Prinz Georg von Liechtenstein Ist es wahre Liebe, eine innige Freundschaft oder alles nur Fake und KI-generiert? Prinzessin Elisabeth von Belgien und ... Bild: IMAGO/ABACAPRESS ... Prinz Georg Antonius von Liechtenstein sollen kürzlich gemeinsam Ferien auf der griechischen Insel Kreta verbracht haben. Bild: Keystone

Im Netz kursiert ein Bild, auf dem Prinzessin Elisabeth von Belgien und Prinz Georg von Liechtenstein ganz nah beieinander stehen. Nun fragt sich mancher Royal-Fan: Wahre Liebe oder nur KI-generierte Fake News?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sind Prinzessin Elisabeth von Belgien und Prinz Georg von Liechtenstein ein Liebespaar?

Ein im Internet aufgetauchtes Bild zeigt die beiden royalen Sprösslinge eng umschlungen.

Bislang hat weder das Königshaus von Belgien noch das Fürstenhaus von Liechtenstein offiziell bestätigt, ob das Foto wirklich echt ist. Mehr anzeigen

Seit einigen Tagen rätseln viele Royal-Fans: Was hat es mit dem Foto auf sich, das Prinzessin Elisabeth von Belgien und Prinz Georg von Liechtenstein innig umarmt zeigt?

Behauptet wird, das Bild soll die Prinzessin und der Prinz während gemeinsamen Ferientagen auf der griechischen Insel Kreta zeigen.

Bislang wurde allerdings weder aus Belgien noch aus Liechtenstein offiziell bestätigt, dass eine Beziehung zwischen den beiden royalen Sprösslingen besteht – und ob das Bild überhaupt echt ist.

Belgisches Königshaus: «Kein Kommentar»

Ein Sprecher des belgischen Königshauses liess lediglich ausrichten: «Wir haben das Foto auch gesehen. Wir wissen nicht, ob es echt oder künstlich ist. Wir kommentieren private Angelegenheiten nicht.»

«Ein klares Dementi klingt jedenfalls anders», kommentierte darauf die «Bunte».

Der belgische Königshausjournalist Wim Dehandschutter erklärt derweil gegenüber dem Magazin «Hello!», dass die Verbindung durchaus Sinn ergeben würde:

«Elisabeth und Georg wären sicherlich eine wunderbare königliche Verbindung. Königsfamilien stehen sich im Allgemeinen nah, und Belgier und Liechtensteiner kennen sich gut ... Ihre Eltern sind Kollegen, Freunde, in gewisser Weise Familie. Elisabeth und Georg kennen sich vermutlich seit ihrer Kindheit.»

Wahre Liebe oder doch alles nur Fake?

Wahre Liebe oder doch alles nur Fake? Gleichzeitig hegt Wim Dehandschutter ernste Zweifel an der Echtheit des Fotos. König Philippe und seine Frau Königin Mathilde würden die Privatsphäre ihrer Familie wie ihre eigenen Augäpfel hüten.

Das Gleiche gelte übrigens auch für das Fürstenhaus von Liechtenstein, das «legendär für seine Geheimniskrämerei» sei.

Dehandschutter weiter: «Warum sollten Elisabeth und Georg ein Interesse daran haben, ihre Beziehung auf diese Art preiszugeben? Und dann noch auf so ungeschickte Weise, über ein privates Foto, das auf Instagram nie ganz privat ist?»

Nun denn, sollten sich die 23-jährige Prinzessin Elisabeth von Belgien und der 26-jährige Prinz Georg von Liechtenstein tatsächlich nähergekommen sein, wäre es die erste royale Beziehung zwischen zwei regierenden Königshäusern seit mehr als 60 Jahren.

Zuletzt kam es 1962 zu einer solchen Verbindung, als der damalige spanische Kronprinz Juan Carlos – der spätere König – Sophia von Griechenland und Dänemark heiratete.

Mehr Videos aus dem Ressort