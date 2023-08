Bella Hadid spricht über ihren Lyme-Borreliose-Leidensweg

Strahlend schön: So ist Bella Hadid bekannt. IMAGO/ZUMA Wire

Bella Hadid bekämpft seit Jahren eine Lyme-Borreliose, die durch Zecken übertragen wird. Nun gibt sie ein Update zu ihrem Gesundheitszustand und veröffentlicht private Fotos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bella Hadid sorgt mit einem aktuellen Post für Aufsehen.

Das 26-jährige Topmodel zeigt sich so ehrlich wie nie und enttabuisiert ihre Krankheit.

Seit fast 15 Jahren leidet sie an einer Lyme-Borreliose, die durch Zecken übertragen wird. Mehr anzeigen

Bella Hadid, 26, postet sonst auf ihrem Instagram-Kanal das, was die meisten Models in ihrem Alter zeigen: Fashion, Glamour, Reisen und Freunde. Eine perfekt inszenierte Welt, wie uns Bella Hadid gerade wieder vor Augen hält.

Wie mit Krankheit und Leid umgegangen wird, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Gerade jene, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen sich oft entscheiden, Privates privat zu halten oder einen ganz offenen Umgang mit der Krankheit zu pflegen.

Für letzteren mutigen Weg hat sich die kleine Schwester von Gigi Hadid nun entschieden und bricht das Eis um ihre Krankheit, die sie seit 15 Jahren bekämpft. In einem Gesundheits-Update legt sie mehrere Arztberichte offen und zeigt ihr Leben so real wie nie.

«So traurig und krank zu sein, obwohl ich die meisten Segnungen/Privilegien/Chancen/Liebe um mich herum habe, war wahrscheinlich das Verwirrendste, was ich je erlebt habe», schreibt sie.

Bisher war ihre Lyme-Borreliose, eine Krankheit, die durch Zecken übertragen wird, zwar bekannt, doch Bella Hadid nutzte Instagram eher dafür, die schönen Seiten ihres Lebens und ihr Image als Model darzustellen.

«Extrem erschöpft und depressiv»

Die Bilder, die sie bei diversen Untersuchungen, verkabelt auf einem Krankenhausbett oder mit blassem Gesicht und Augenringen zeigen, zeugen von einem langen Leidensweg. Und das seien noch die «positivsten Aufnahmen», schreibt sie in ihrem Post. Die Arztberichte sind mindestens genauso erschreckend. «Sie ist extrem erschöpft und depressiv. Sie fühlt sich die ganze Zeit krank und hat Gedächtnisprobleme» liest man in dem Bericht vom 2. Januar 2014. Darauf folgt eine endlos lange Liste von weiteren Symptomen wie «Dysbiose des Dickdarms, Schlafstörungen, Herzrasen oder schmerzende Lymphknoten und Muskeln».

Ich würde nichts auf der Welt ändern

Doch Bella Hadid will keine Angst machen: «Mir geht es gut und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich würde nichts auf der Welt ändern. Wenn ich das alles noch einmal durchmachen müsste, um hierher zu kommen, genau in diesen Moment, in dem ich jetzt bin, mit euch allen, endlich gesund, würde ich alles noch einmal machen. Es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin», starke Worte vom amerikanischen Topmodel. Heute sei sie stolz auf den zurückliegenden Weg: «Das kleine Ich, das gelitten hat, wäre so stolz auf mein erwachsenes Ich, weil es mich nicht aufgegeben hat.»

Schwester Gigi meldet sich zu Wort: «Ich liebe dich und bin so stolz und glücklich für dich.» Und stolz sind nicht nur ihre Familie und Freunde, denen sie besonderen Dank ausspricht, genauso wie ihrer «genialen Ärztin und ihrem unglaublichen Team von Krankenschwestern».

Auch ihre Followers sind mächtig stolz auf sie, darunter grosse Marken, für die sie gemodelt hat und die sie nicht fallen gelassen haben. Jacquemus schickt ihr «viel, viel, viel Liebe».