Affleck bereit für Verlust, um Verbindung zu Lopez zu kappen

Hollywoodstar Ben Affleck will endgültig mit Jennifer Lopez abschliessen: Er plant, die gemeinsame Villa in Beverly Hills zu verkaufen – selbst wenn ihm das einen beträchtlichen finanziellen Verlust einbringt.

Fast ein Jahr ist vergangen, seit Ben Affleck und Jennifer Lopez – einst als «Bennifer» bekannt – ihre Ehe nach nur zwei Jahren beendet haben. Die Scheidung wurde im Januar offiziell vollzogen, seither gehen beide getrennte Wege. Doch ein gemeinsames Anwesen in Beverly Hills hält die beiden noch immer verbunden.

Die luxuriöse Villa, die als ihr Liebesnest dienen sollte, steht seit Juli letzten Jahres für 60,8 Millionen Dollar zum Verkauf. Der Preis wurde bereits um 8 Millionen Dollar gesenkt, doch ein Käufer ist noch nicht in Sicht.

Ein Insider verriet der «Daily Mail» nun, dass Affleck bereit ist, den Preis weiter zu senken, um die letzte Verbindung zu Lopez zu kappen.

Die Villa, bekannt als Crestview Manor, wurde im Mai 2023 für 60,8 Millionen Dollar in bar gekauft. Sie umfasst ein Hauptgebäude mit 12 Schlafzimmern und 24 Bädern, ein Gäste-Penthouse, ein Wachhaus und eine Garage für 12 Autos. Zudem gibt es eine Heimbar, ein Fitnessstudio, eine Sportlounge, einen Boxring sowie Basketball- und Pickleball-Plätze.

Die Ehe endete im letzten Jahr, und Lopez gab in den Scheidungsunterlagen den 26. April 2024 als Trennungsdatum an. Das Paar versuchte zunächst, das Anwesen für 65 Millionen Dollar an einen exklusiven Käufer zu verkaufen, jedoch ohne Erfolg. Schliesslich wurde es im Juli öffentlich für 68 Millionen Dollar gelistet.

Ein Angebot über 64 Millionen Dollar von einem Käufer aus New Jersey scheiterte, und das Anwesen kam zurück auf den Markt. Der Preis wurde um 8 Millionen Dollar gesenkt, was für das Paar einen Verlust von 855'000 Dollar bedeutet, wenn man die Renovierungen berücksichtigt.

Affleck war Crestview Manor zu teuer

Die Villa schien ein Traum für das Paar zu sein, ideal für Afflecks Kinder Violet, Finn und Samuel sowie Lopez' Zwillinge Max und Emme. Doch ein Insider enthüllte, dass das Anwesen in ihrer Ehe für Spannungen sorgte, da Affleck nie so viel Geld dafür ausgeben wollte.

Der Insider erzählt: «Ben weiss, dass Jennifer immer Teil seines Lebens sein wird, da ihre Kinder beste Freunde bleiben, aber dieses Haus ist das letzte Symbol ihrer Ehe. Er hofft, dass sie bald einen Käufer finden und ist bereit, einen Millionenverlust hinzunehmen. Seine Ehe und Scheidung haben ihn Millionen gekostet, und was sind schon ein paar Millionen mehr?»

Beide wohnen in neuen Luxusvillen

Beide haben nach der Scheidung neue Häuser bezogen. Affleck zog in ein 20-Millionen-Dollar-Haus in Brentwood, während Lopez ein 21-Millionen-Dollar-Anwesen in Hidden Hills erwarb. Das Beverly Hills Anwesen steht weiterhin zum Verkauf, und ein zweiter Insider sagte, dass Affleck bereit ist, sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren.

Im Juli 2022 tauschten Ben und Jennifer in der Little White Chapel in Las Vegas das Eheversprechen und feierten ihre Hochzeit einen Monat später auf seinem Anwesen in Georgia. Nachdem das Paar 47 Tage lang nicht zusammen gesehen wurde, reichte Jennifer im August letzten Jahres offiziell die Scheidung ein, am zweiten Jahrestag ihrer Hochzeit in Georgia.

