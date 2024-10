Ben Affleck sucht Liebe – unter einer wichtigen Bedingung

Ben Affleck lässt sich zum zweiten Mal von Sängerin Jennifer Lopez scheiden. imago/Runway Manhattan

Nach mehreren Monaten der Trennung von Jennifer Lopez ist Ben Affleck offen für neue Beziehungen. Für ihn steht jedoch fest: Eine Partnerin muss eine bestimme Kondition erfüllen, sonst wird das nichts.

Die Scheidung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck ist zwar noch nicht offiziell, getrennt sind sie jedoch schon mehrere Monate.

Wie die «Daily Mail» schreibt, will sich der 52-Jährige wieder in den Dating-Pool wagen. Dabei hat er allerdings eine Bedingung, die laut Insidern «nicht verhandelbar» ist.

«Ben hat Beziehungen noch nicht aufgegeben und fühlt sich endlich bereit, nach vorne zu blicken und sich wieder zu verabreden», so die nicht genannte Person. Erst müsse allerdings die Scheidung komplett über die Bühne – sonst kann das nichts Ernsthaftes werden.

Seit 20 Jahren im Kampf gegen den Alkohol

Wer Ben Affleck daten will, der muss eine spezielle Bedingung erfüllen: Eine zukünftige Partnerin darf nicht trinken. «Er will sich nur mit jemandem treffen, der trocken ist oder sich in der Genesung befindet. Die letzten zwei. Jahre waren hart für Ben», so die Quelle weiter. Affleck kämpfte in der Vergangenheit stets mit Alkoholsucht – nun ist er nüchtern und wolle dies auf keinen Fall aufs Spiel setzen.

Schon seit 20 Jahren kämpft Ben Affleck gegen die Abhängigkeit von Alkohol – seit 1997 gibt es dabei Berg- und Talfahrten. Einen Hehl macht der Schauspieler ebenfalls nicht daraus, in Interviews spricht er offen über dieses Problem.

Der dreifache Vater ist momentan jedoch seit knapp fünf Jahren trocken.

