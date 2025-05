«Benicio del Toro und ich führten uns lächerlich auf – und genossen es!» In «The Phoenician Scheme» vom genialen Regisseur Wes Anderson versucht ein dubioser Geschäftsmann mithilfe einer Nonne, sein Vermögen zu retten. blue News sprach in Cannes mit den Stars der Komödie über ihre extravaganten Rollen und witzige Momente. 28.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach «The French Dispatch» und «Asteroid City » meldet sich Kultregisseur Wes Anderson mit einer neuen skurrilen Komödie zurück und vereint wieder einen stargespickten Cast.

Benicio del Toro spielt in «The Phoenician Scheme» einen reichen Geschäftsmann, der von der Weltregierung gejagt wird und sein Vermögen retten will.

blue News traf del Toro, Michael Cera, Jeffrey Wright und Rupert Friend in Cannes zum Interview und sprach mit ihnen über Wes Andersons Kunst und die spassige Arbeit am Set.

Auch in der neusten Komödie «The Phoenician Scheme» vereint Wes Anderson einen hochkarätigen Cast, der sich wie die Gästeliste für eine Award-Zeremonie oder einen vergleichbaren Gala-Event liest. blue News traf den Hauptdarsteller Benicio del Toro und die Nebendarsteller Michael Cera, Jeffrey Wright und Rupert Friend am Film Festival in Cannes zum Interview. Neben ihrer Bewunderung für das kunstvolle Filmschaffen von Anderson, hoben sie auch die angenehme Zusammenarbeit am Set hervor und erzählten von kuriosen Momenten beim Dreh.

Ein Fest an einfallsreichen Kuriositäten

Del Toro spielt in «The Phoenician Scheme» den mysteriösen Geschäftsmann Zsa-Zsa Korda, der als Staatsfeind gilt und von der Weltregierung und mafiösen Organisationen gejagt wird. Soeben hat er einen weiteren Anschlag überlebt – bereits den sechsten Flugzeugabsturz.

Um sein Vermögen zu sichern, plant Korda ein riesiges infrastrukturelles Projekt und muss dafür die Deals mit seinen sechs grossen Partnern neu verhandeln. Hilfe wünscht er sich dabei von seiner Tochter Liesl (Mia Threapleton), die als Nonne lebt und die er als Erbin für die Leitung seiner Geschäfte sieht. Dafür muss er jedoch zuerst ihr Vertrauen zurückgewinnen.

Wie üblich bei Wes Anderson, bietet «The Phoenician Scheme» ein Fest an einfallsreichen Kuriositäten, präsentiert extravagante Figuren und besticht mit detaillierten, farbenprächtigen Bildkompositionen.

Mit «The Phoenician Scheme» gelingt Anderson zwar noch immer nicht der neue «Grand Budapest Hotel», aber er kommt seinem Meisterwerk näher als mit seinen letzten beiden Filmen.

