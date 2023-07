Der Schweizer Singer-Songwriter Benjamin Amaru ist eines der männlichen Gesichter einer Zalando-Kampagne. Vitali Gelwich/Zalando

Der Teufener Musiker Benjamin Widmer alias Benjamin Amaru ist Teil einer neuen Zalando-Men-Kampagne. blue News sprach mit ihm über Stereotype und was es bedeutet, «Mann» zu sein.

Der Teufener Musiker Benjamin Widmer alias Benjamin Amaru ist Teil der neuen Zalando-Men-Kampagne. blue News erzählt er, was es damit auf sich hat.

Die Internetverbindung während unseres Interviews wollte nicht so wie wir. Wie sehr frustet es dich, wenn etwas nicht so klappt, wie du es dir vorstellst? Wie gehst du damit um?

Ich bin da ziemlich locker. Ich mache mir mehr Sorgen darüber, wie andere sich fühlen, wenn mal etwas nicht klappt. Aber bei mir selbst gehe ich damit sehr pragmatisch um. Es ist halt so, wie es ist, und sich darüber aufzuregen, hilft niemandem.

Das eigentliche Thema unseres Interviews: Du bist Teil der neuen Zalando-Kampagne, die Männer in den Fokus rückt. Warum hast du dich entschieden, Teil dieser Kampagne zu sein?

Ich finde das Kampagnenmotto sehr wichtig. Für mich persönlich bedeutet «Mann» sein, wie man will, einfach, dass «man» sein kann, wie man will. Ich mag den Gedanken, jungen Menschen zu vermitteln, dass sie sein können, wer sie wollen – und dass sie ihre Persönlichkeit auch über ihren Kleidungsstil ausdrücken können.

Wie würdest du deinen Stil bezeichnen?

Mein eigener Style ist meistens ein sehr praktischer. Ich bin viel unterwegs und ich mag es bequem und komfortabel. Nichtsdestotrotz liebe ich es, Farben zu kombinieren – vor allem Erdtöne – und immer mal wieder etwas zu tragen, das nicht ganz so schlicht ist. Ich habe einfach verschiedene Stimmungen und Moods, die sich dann in meinen Kleidern widerspiegeln. Es gibt auch ein paar Basics, auf welche ich ungern verzichte.

Zum Beispiel?

Meine Jeans-Bomber oder meine braunen Chelsea-Boots.

«Als Mann verwurzelt sein, wie man will» ist deine Botschaft – was meinst du damit?

Ich glaube, dass man da verwurzelt ist, wo man sich zu Hause fühlt. Das kann bei meinen Eltern sein, mit meinen Freunden oder da, wo mich die Musik hinzieht. Meiner Meinung nach geht es also vor allem darum, sein inneres Zuhause zu finden.

Was ist für dich «typisch Mann»?

Schwierige Frage. Würde ich Leute im fortgeschrittenen Alter fragen, würde wahrscheinlich so was wie «arbeitet hart» gesagt werden, und einige würden vielleicht so etwas wie «hört nie zu» sagen.

Und was sagst du?

Ich glaube, dass wir schon viel weiter sind als diese Stereotype. «Typisch Mann»-Sein gibt es nicht mehr in meiner Generation. Wir sind alle anders und das ist auch gut so.

Welche deiner Meinung nach veralteten Erwartungen hat die Gesellschaft an Männer?

Es gibt so ein paar typische Beispiele. Die Erwartung, dass Männer «männlich» sein sollten oder «stark» und nicht emotional. Aber solche Erwartungen haben keine Bedeutung für mich und sie sind meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäss. Sei, wer du sein willst, solange du niemandem schadest und keinem wehtust, dann können wir miteinander alle sein, wie wir wollen, oder nicht?

Was ist mit toxischer Männlichkeit?

Jeder, der betroffen ist, leidet darunter. Es ist nicht so einfach, dieses Thema in ein paar Sätzen zu elaborieren. Ich bin mir sicher, dass es vieles gibt, das wir Männer besser machen können, und ich glaube, dass es die Verantwortung von allen Generationen ist, daran zu arbeiten. Bei mir hat toxische Männlichkeit keinen Platz, und dafür setze ich mich ein.

Warum ist es wichtig, diese typischen Männer-Stereotype zu brechen?

Ich würde vor allem sagen, dass es wichtig ist, Geschlechtsstereotype zu brechen, weil sie Leute einengen und nichts Gutes tun. Das ist Grund genug, wie ich finde.

Was steht als Nächstes bei dir an?

Momentan arbeite ich an vielen verschiedenen Projekten. Ich setze alles daran, weiterhin viel Musik machen zu können, so viel Spass und Freude daran zu haben wie möglich und meinen Bachelor fertigzumachen, neue Projekte zu starten und mehr. Es gibt also einiges zu tun und ich freue mich darauf.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

