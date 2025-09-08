Britische Prinzen gedenken der Queen – aber getrennt - Gallery Kate und William nahmen einen Termin in Sunningdale wahr - unweit von Schloss Windsor. Bild: dpa König Charles III. hat seinen Sohn, Prinz Harry, Berichten zufolge monatelang nicht getroffen. (Archivbild) Bild: dpa Prinz Harry ist zurück in London. Dort hat er das Grab seiner Grossmutter besucht. Bild: dpa Britische Prinzen gedenken der Queen – aber getrennt - Gallery Kate und William nahmen einen Termin in Sunningdale wahr - unweit von Schloss Windsor. Bild: dpa König Charles III. hat seinen Sohn, Prinz Harry, Berichten zufolge monatelang nicht getroffen. (Archivbild) Bild: dpa Prinz Harry ist zurück in London. Dort hat er das Grab seiner Grossmutter besucht. Bild: dpa

Mehr als fünf Jahre liegt der Exodus von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus dem Königshaus zurück. Jetzt kehrt der verlorene Sohn nach London zurück – und erlebt einen sehr persönlichen Moment.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry besuchte am dritten Todestag von Queen Elizabeth II. ihr Grab in Windsor und legte Blumen nieder.

Offizieller Anlass seiner London-Reise ist die Teilnahme an den WellChild-Awards, einer Kinderhilfsorganisation, die ihm seit Jahren am Herzen liegt.

Ein Treffen mit seinem Vater König Charles III. oder Bruder Prinz William gilt angesichts des belasteten Familienverhältnisses weiterhin als unsicher. Mehr anzeigen

Prinz Harry hat am dritten Todestag seiner Grossmutter, Queen Elizabeth II., Blumen am Grab der Monarchin niedergelegt. Wie «Sky News» und die Zeitung «The Sun» übereinstimmend berichteten, wurde der 40-Jährige nach seiner Ankunft in London für diesen sehr persönlichen Moment zum Schloss Windsor gefahren.

Die Queen liegt in der St. George's Chapel auf dem Schlossgelände begraben. Sie war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Der vom britischen Königshaus weitgehend verstossene Harry hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner «Granny», wie er die Königin liebevoll nannte.

Der offizielle Grund für den Besuch des in den USA lebenden Prinzen ist allerdings ein anderer: Harry, der in einer Woche, am 15. September, seinen 41. Geburtstag feiert, besucht am Abend die Veranstaltung einer Organisation, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt. Die WellChild-Awards sind eines der Herzensanliegen Harrys, für das er schon seit Jahren Pate steht.

Ob er seinen Vater, König Charles III. (76) sehen wird, der zurzeit mit Königin Camilla (78) in der Sommerfrische in Schottland weilt, ist weiterhin unklar.

Immerhin hatten britische Medien vor einigen Wochen von einem Treffen zwischen Vertretern Harrys und des Palasts in London geschrieben.

Auch Prinz William und Kate ehren den Todestag

Zur gleichen Zeit nahmen Prinz William und Kate, die Prinzessin von Wales, in Sunningdale, Berkshire, an einer Gedenkfeier für die verstorbene Königin teil. Nur rund zwölf Kilometer entfernt gedachten auch die beiden Queen Elizabeth II.

Verhältnis gilt als schwer belastet

Harry und Meghan hatten sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im US-Bundesstaat Kalifornien.

Als schwer belastet gilt das Verhältnis spätestens, seit Harry und Meghan mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Jahr 2021 vor laufenden Kameras über ihren Ausstieg sprachen und sich bitter beklagten. Es folgten eine Netflix-Dokuserie und Harrys Autobiografie «Spare», in der er vor allem gegen seinen Bruder Prinz William (43) und Königin Camilla austeilte.

Prinz Harry wünscht sich eine Aussöhnung

Prinz Harry hatte zuletzt den Wunsch nach einer Aussöhnung geäussert. In einem «BBC-»Interview nach einer Niederlage vor Gericht um staatlichen Personenschutz bei Besuchen in Grossbritannien, der ihm inzwischen nicht mehr automatisch in vollem Umfang zusteht, sagte er: «Ich hätte sehr gerne eine Aussöhnung mit meiner Familie.»

Er fügte hinzu: «Das Leben ist kostbar. Ich weiss nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat.» Sein Vater spreche aber wegen des Streits um Personenschutz nicht einmal mit ihm.

