Prinz Harry trifft König Charles Kommt es jetzt zur Versöhnung?  

dpa

10.9.2025 - 20:14

Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
dpa

Findet der royale Familienkrach in Grossbritannien doch noch ein gutes Ende? Der «verlorene Sohn» Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.

,

DPA, Redaktion blue News

10.09.2025, 20:14

10.09.2025, 20:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Montag reiste Prinz Harry anlässlich des dritten Todestages seiner Grossmutter Queen Elizabeth II. nach London.
  • Heute ist er Berichten zufolge am Wohnsitz seines Vaters König Charles III. (76) eingetroffen.
  • Vater und Sohn haben sich laut Medien seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Das Verhältnis gilt als angespannt.
Mehr anzeigen

Kommt es doch noch zum versöhnenden Treffen? Prinz Harry (40) ist Berichten zufolge an den Wohnsitz seines Vaters König Charles III. (76) in London gereist. Harry habe am Mittwoch im Clarence House, dem Wohnsitz des britischen Monarchen, mit seinem Vater Tee getrunken, berichteten britische Zeitungen. Das Treffen dauerte knapp eine Stunde. Es war die erste Zusammenkunft von Vater und Sohn seit etwa eineinhalb Jahren.

Der Boulevardzeitung «The Sun» zufolge unterbrach König Charles seinen Sommeraufenthalt in Schottland für einen Abstecher nach London. Harry war bereits am Montag – dem dritten Todestag seiner Grossmutter Queen Elizabeth II. – in seiner alten Heimat eingetroffen und hatte seitdem mehrere Termine bei Wohltätigkeitsorganisationen wahrgenommen.

Verhältnis gilt als schwer belastet

Harry und seine Frau Herzogin Meghan (44) hatten sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im US-Bundesstaat Kalifornien.

Ohne Polizeieskorte unterwegs. Harry spendet Millionensumme – immer noch kein Familientreffen

Ohne Polizeieskorte unterwegsHarry spendet Millionensumme – immer noch kein Familientreffen

Als schwer belastet gilt das Verhältnis spätestens seit Harry und Meghan mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Jahr 2021 vor laufenden Kameras über ihren Ausstieg sprachen und sich bitter beklagten. Es folgten eine Netflix-Dokuserie und Harrys Autobiografie «Spare» (zu Deutsch: «Reserve»), in der er vor allem gegen seinen Bruder Prinz William (43) und Königin Camilla austeilte. 

Harry wünscht sich eine Aussöhnung

Prinz Harry hatte zuletzt den Wunsch nach einer Aussöhnung geäussert. In einem BBC-Interview nach einer Niederlage vor Gericht um staatlichen Personenschutz bei Besuchen in Grossbritannien, der ihm inzwischen nicht mehr automatisch in vollem Umfang zusteht, sagte er: «Ich hätte sehr gerne eine Aussöhnung mit meiner Familie.» Er fügte hinzu: «Das Leben ist kostbar. Ich weiss nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat.» Sein Vater spreche aber wegen des Streits um Personenschutz nicht einmal mit ihm.

Mehr zum Thema

12 Kilometer Entfernung dazwischen. Prinz Harry gedenkt Queen Elizabeth II. am Grab – auch Prinz William ehrt sie am Todestag

12 Kilometer Entfernung dazwischenPrinz Harry gedenkt Queen Elizabeth II. am Grab – auch Prinz William ehrt sie am Todestag

Gerüchteküche brodelt. Prinz Harry reist zum Queen-Todestag nach London

Gerüchteküche brodeltPrinz Harry reist zum Queen-Todestag nach London

Netflix zeigt Interesse. Prinz Harry plant Doku über seine verstorbene Mutter Diana

Netflix zeigt InteressePrinz Harry plant Doku über seine verstorbene Mutter Diana

