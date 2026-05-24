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«Umfrage zum Integrationstest» Berühmtes «Angelo Merte»-Video wird 15 Jahre alt – das ist aus ihm geworden

Petar Marjanović

24.5.2026

Teddy kam im Kindesalter aus Eritrea nach Deutschland.
Teddy kam im Kindesalter aus Eritrea nach Deutschland.
Youtube

«Angelo Merte» machte Teddy Teclebrhan über Nacht berühmt. 15 Jahre später ist aus dem viralen Youtube-Sketch ein Stück deutscher Popkultur geworden.

Petar Marjanović

24.05.2026, 21:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tedros «Teddy» Teclebrhan wurde 2011 mit seinem «Angelo Merte»-Video als Kunstfigur Antoine Burtz schlagartig bekannt.
  • Der Sketch traf mitten in die damalige Integrationsdebatte und wurde von vielen zunächst für echt gehalten.
  • Heute ist Teddy ein erfolgreicher Comedian mit Millionenpublikum.
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Vor 15 Jahren stellte Tedros «Teddy» Teclebrhan ein Video auf YouTube, das erst irritierte und dann bei den Klickzahlen explodierte.

Der Titel: «Umfrage zum Integrationstest (was nicht gesendet wurde)».

Darin spielte Teclebrhan die Kunstfigur Antoine Burtz: blondierter Schnauz, Unterleibchen, grosses Maul und eine sehr eigene Vorstellung von Deutschland.

Auf die Frage nach dem deutschen Bundeskanzler antwortete Antoine etwa: «Angelo Merte.» Der Clip erschien am 8. Mai 2011. Inzwischen zählt er rund 47,7 Millionen Aufrufe.

Viele hielten das Video damals tatsächlich für echt. Die Youtube-Kommentarspalte zeugt bis heute davon. Die Reaktionen reichen von «Exekution» bis «Oskarnominierung». Der Sketch polarisierte und traf einen Nerv. Deutschland diskutierte damals über «Leitkultur», die CDU nahm den Begriff sogar ins Parteiprogramm auf.

Teclebrhan wusste aus eigener Erfahrung, wie es ist, mit rassistischen Vorurteilen aufzuwachsen. Seine Mutter flüchtete 1985 allein mit ihm und seinen zwei Brüdern aus Eritrea nach Deutschland. Als Teclebrhan noch nicht ganz 30 Jahre alt war, machte er daraus einen Sketch – und versuchte sein Glück auf der damals noch aufstrebenden Plattform Youtube.

Es wurde sein Durchbruch. Mit Antoine Burtz wurde Teclebrhan schlagartig bekannt. Auftritte bei «TV total» folgten, ein Jahr später bekam er mit «Teddy’s Show» eine eigene Sendung bei ZDFneo. Danach ging es weiter auf die Bühne: Teddy trat in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Heute erreicht er auf Tiktok ein Millionenpublikum.

Heute ist Tedros «Teddy» Teclebrhan ein bekannter Komiker.
Heute ist Tedros «Teddy» Teclebrhan ein bekannter Komiker.
KEYSTONE

Auch die Wissenschaft beschäftigte sich mit dem Phänomen. In einem Papier der Universität Freiburg wurde Teddys Erfolg als Beispiel für «Ethno-Comedy» eingeordnet.

Zwei Linguist*innen analysierten das «Integrationstest»-Video und die Reaktionen von Jugendlichen. Sie kamen zum Schluss: Teclebrhan greife mit Antoine den «Hypertypus» des bildungsfernen, proletenhaften Migranten auf.

Gerade weil das Video zu Beginn nicht eindeutig als Sketch erkennbar war, schwankten viele Zuschauer zwischen echt und gespielt. Darin lag ein Teil seiner Wirkung. Antoine Burtz machte Stereotype sichtbar und konnte sie unterlaufen. Bei manchen Zuschauern konnte er sie aber auch bestätigen. 

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