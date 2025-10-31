  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Du hast deine Aura verloren» Berühmteste Stimme der Schweiz wagt sich an die Gen-Z-Sprache

Vania Spescha

31.10.2025

«Bauer, ledig, sucht...» trifft Romeo und Julia im Gen-Z-Style

«Bauer, ledig, sucht...» trifft Romeo und Julia im Gen-Z-Style

Seit 2001 ist Siegmund Tischendorf die Erzählstimme der Kult-Show «Bauer, ledig, sucht...». Im «On The Rocks»-Studio wagt er sich an eine ganz spezielle Herausforderung: Romeo & Julia in Gen-Z-Sprache.

30.10.2025

Er ist die Stimme von «Bauer, ledig, sucht…» und jetzt der «Messias» auf der Bühne. Bei «On the Rocks» liest Siegmund Tischendorf Shakespeare mit Zeilen, wie sie die Generation Z sagen würde – und spricht über Theater und Sprachwandel.

Redaktion blue News

31.10.2025, 18:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Siegmund Tischendorf ist ein österreichischer Schauspieler und Sprecher, der seit vielen Jahren in Zürich lebt.
  • In der Weihnachtskomödie «Der Messias» parodiert er mit Witz und Tiefgang die moderne Erlösersuche und den spirituellen Überfluss der digitalen Welt.
  • «Der Messias» wird im November und Dezember in Zürich aufgeführt.
Mehr anzeigen

Siegmund Tischendorf ist seit Jahren die Erzählerstimme der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht…». Dass ihn viele allein an seiner Stimme erkennen, überrascht ihn nicht: «Am Kiosk freut sich die Verkäuferin, wenn ich sage: ‹ein Päckchen Zigaretten, die Grünen da hinten.›»

Doch Tischendorf kann mehr als nur Kuppelromantik: Als Schauspieler und Regisseur steht er auch regelmässig auf der Bühne – und das mit Erfolg.

Weihnachten mit Chaos und Komik

Aktuell ist er mit dem neuen Programm «Der Messias» im Zürcher Theater «Weisser Wind» zu sehen. An seiner Seite spielt der Schauspieler Roeland Wiesnekker mit. Die Weihnachtskomödie zeigt zwei Laien, die die biblische Geschichte aufführen – und dabei grandios scheitern.  

Gen Z erklärt Gen Z-Wörter

Gen Z erklärt Gen Z-Wörter

Die Praktikantin der blue News Videoredaktion erklärt fünf Gen Z-Wörter, die du kennen solltest.

30.10.2025

Tischendorf: «Wir sind 4Lifers»

In der Sendung «On the Rocks» liest Tischendorf die klassische Balkonszene aus Romeo & Julia. Das macht er aber nicht, wie man es erwarten würde. Er liest das Drama in Gen-Z-Sprache. Da fallen Sätze wie: «Du hast deine Aura verloren» und «Wir sind 4Lifers».

Er lacht darüber, gibt aber zu bedenken: «Ich hänge an einer gepflegten Sprache. Viele schöne deutsche Wörter verschwinden – das finde ich schade.»

«Zivadiliring» im Hallenstadion. «Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht bei uns auftaucht»

«Zivadiliring» im Hallenstadion«Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht bei uns auftaucht»

In der Sendung «On the Rocks» spricht Tischendorf auch über den Erfolg der Podcasterinnen Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring, die mit Zivadiliring kürzlich als erste weibliche Acts das Hallenstadion füllten. Warum Tischendorf glaubt, dass Frauen häufiger kulturelle Events besuchen als Männer, erfährst du im Video unten.

Die komplette «On the Rocks»-Sendung mit Siegmund Tischendorf kannst du dir hier ansehen:

«On The Rocks» mit Siegmund Tischendorf

«On The Rocks» mit Siegmund Tischendorf

Er ist die Stimme von «Bauer, ledig, sucht…» und jetzt der «Messias» auf der Bühne. Bei «On the Rocks» liest Siegmund Tischendorf Shakespeare mit Zeilen, wie sie die Generation Z sagen würde – und spricht über Theater und Sprachwandel.

30.10.2025

Meistgelesen

Keine Essensmarken für Millionen – doch Trump prasst weiter wie gewohnt
Airbus stürzt über 5000 in die Tiefe – mindestens 15 Verletzte
Fringer ärgert sich über YB-Entscheid – Contini meldet sich auf Instagram
Trump zu Atomwaffentests: «Sie werden es sehr bald erfahren» +++ Angriff auf Ziele Venezuela soll offenbar bevorstehen
Russische Aktivistin rührt Markus Lanz zu Tränen

Mehr zu «On The Rocks»

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle. «Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Anaïs Decasper über ihre erste Filmrolle«Ich wollte als Kind Metzgerin werden»

Loredana und Kilian. «Beim ersten Date dachte ich: ‹Vergiss den Fisch›»

Loredana und Kilian«Beim ersten Date dachte ich: ‹Vergiss den Fisch›»

Stand-up-Comedian Jozo Brica. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Stand-up-Comedian Jozo Brica«Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine Witze versteht»

Mehr aus dem Ressort

Halloween-Tipps. Fünf Horrorfilme für eine schaurige Filmnacht

Halloween-TippsFünf Horrorfilme für eine schaurige Filmnacht

Die wichtigsten Fragen und Antworten. Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Die wichtigsten Fragen und AntwortenAndrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?

Bewegender Auftritt. Russische Aktivistin rührt Markus Lanz zu Tränen

Bewegender AuftrittRussische Aktivistin rührt Markus Lanz zu Tränen