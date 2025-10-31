«Bauer, ledig, sucht...» trifft Romeo und Julia im Gen-Z-Style Seit 2001 ist Siegmund Tischendorf die Erzählstimme der Kult-Show «Bauer, ledig, sucht...». Im «On The Rocks»-Studio wagt er sich an eine ganz spezielle Herausforderung: Romeo & Julia in Gen-Z-Sprache. 30.10.2025

Er ist die Stimme von «Bauer, ledig, sucht…» und jetzt der «Messias» auf der Bühne. Bei «On the Rocks» liest Siegmund Tischendorf Shakespeare mit Zeilen, wie sie die Generation Z sagen würde – und spricht über Theater und Sprachwandel.

Redaktion blue News Vania Spescha

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Siegmund Tischendorf ist ein österreichischer Schauspieler und Sprecher, der seit vielen Jahren in Zürich lebt.

In der Weihnachtskomödie «Der Messias» parodiert er mit Witz und Tiefgang die moderne Erlösersuche und den spirituellen Überfluss der digitalen Welt.

«Der Messias» wird im November und Dezember in Zürich aufgeführt. Mehr anzeigen

Siegmund Tischendorf ist seit Jahren die Erzählerstimme der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht…». Dass ihn viele allein an seiner Stimme erkennen, überrascht ihn nicht: «Am Kiosk freut sich die Verkäuferin, wenn ich sage: ‹ein Päckchen Zigaretten, die Grünen da hinten.›»

Doch Tischendorf kann mehr als nur Kuppelromantik: Als Schauspieler und Regisseur steht er auch regelmässig auf der Bühne – und das mit Erfolg.

Weihnachten mit Chaos und Komik

Aktuell ist er mit dem neuen Programm «Der Messias» im Zürcher Theater «Weisser Wind» zu sehen. An seiner Seite spielt der Schauspieler Roeland Wiesnekker mit. Die Weihnachtskomödie zeigt zwei Laien, die die biblische Geschichte aufführen – und dabei grandios scheitern.

Gen Z erklärt Gen Z-Wörter Die Praktikantin der blue News Videoredaktion erklärt fünf Gen Z-Wörter, die du kennen solltest. 30.10.2025

Tischendorf: «Wir sind 4Lifers»

In der Sendung «On the Rocks» liest Tischendorf die klassische Balkonszene aus Romeo & Julia. Das macht er aber nicht, wie man es erwarten würde. Er liest das Drama in Gen-Z-Sprache. Da fallen Sätze wie: «Du hast deine Aura verloren» und «Wir sind 4Lifers».

Er lacht darüber, gibt aber zu bedenken: «Ich hänge an einer gepflegten Sprache. Viele schöne deutsche Wörter verschwinden – das finde ich schade.»

In der Sendung «On the Rocks» spricht Tischendorf auch über den Erfolg der Podcasterinnen Maja Zivadinovic, Gülsha Adilji und Yvonne Eisenring, die mit Zivadiliring kürzlich als erste weibliche Acts das Hallenstadion füllten. Warum Tischendorf glaubt, dass Frauen häufiger kulturelle Events besuchen als Männer, erfährst du im Video unten.

Die komplette «On the Rocks»-Sendung mit Siegmund Tischendorf kannst du dir hier ansehen: