«Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kinofilm über Schweizer Koch-Ikone «Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd»

Bruno Bötschi

19.11.2025

«Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd»

«Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd»

Hackbraten und Zimtsterne: Diese Rezepte bringt Betty Bossi ab den Fünfzigerjahren in die Schweizer Küchen. Die Werbetexterin Emmi Creola-Maag erfand die Koch-Ikone. Jetzt wird ihre Geschichte von Erfolgsregisseur Pierre Monnard im Kino erzählt.

30.10.2025

Hackbraten und Zimtsterne: Diese Rezepte bringt Betty Bossi ab den 1950er-Jahren in die Schweizer Küchen. Werbetexterin Emmi Creola-Maag ist die Erfinderin der Koch-Ikone. Jetzt wird ihre Geschichte im Kino erzählt.

,

Bruno Bötschi, Nicole Agostini

19.11.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Betty Bossi gehört zur Schweiz wie das Matterhorn, das Rütli und die Migros.
  • Der Kinofilm «Hallo Betty» von Regisseur Pierre Monnard spielt in den 1950er-Jahren und erzählt aus dem Leben von Emmi Creola-Maag.
  • Die Werbetexterin und Mutter von drei Kindern vermarktet Produkte einer Speiseölfirma und ist die Erfinderin der Kunstfigur Betty Bossi.
  • «Betty Bossi ist eine Revolutionärin – sie brachte die Männer an den Herd», sagt Monnard im Gespräch mit blue News.
  • «Hallo Betty» startet am 20. November 2025 bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Emmi Creola-Maag ist Mutter von drei Kindern, sie hat Germanistik studiert und arbeitet in den 1950er-Jahren als Texterin in einer Werbeagentur. Sie hat den Auftrag, Öle und Fette anzupreisen.

Emmi Creola-Maag will – nein, sie kann mehr. Viel mehr. Sie entwickelt eine fiktive Köchin, welche die Konsument*innen mit Tipps versorgt: Betty Bossi.

Heute gehört Betty Bossi zur Schweiz wie das Matterhorn, das Rütli und die Migros. Und viele Menschen glauben nach wie vor, dass sie wirklich gelebt hat.

«Hallo Betty» – die Geschichte einer mutigen Frau

Jetzt wird die Lebensgeschichte der Frau, die Mitte der 1950er Jahren dafür sorgte, dass Schweizer Männer endlich auch hinter dem Herd standen, im Kino erzählt.

«Betty Bossi ist kein Tradwife, also keine traditionelle Hausfrau»: Filmemacher Pierre Monnard über seinen Kinofilm «Hello Betty».
«Betty Bossi ist kein Tradwife, also keine traditionelle Hausfrau»: Filmemacher Pierre Monnard über seinen Kinofilm «Hello Betty».
Bild: zVg

Mit seinem Film «Hallo Betty» will Regisseur Pierre Monnard «der unglaublich modernen und mutigen Frau, die Emmi Creola-Maag war, gerecht werden».

Und weiter: «Betty Bossi ist kein Tradwife, also keine traditionelle Hausfrau. Sie ist das Gegenteil davon. Sie eine Revolutionärin.»

«Hello Betty» spart nicht mit Angriffen auf das Patriarchat

«Hello Betty» erzählt von eben dieser Revolution in den Schweizer Küchen. Der Film beschreibt aber auch die Liebesgeschichte von Emmi Creola-Maag, gespielt von Sarah Spale, und ihrem Mann Ernst (Martin Vischer).

Während der Vorbereitungen auf die Dreharbeiten konnte Monnard mit Creolas ältester Tochter Ines sprechen. «Sie erzählte, dass ihre Eltern ein untypisches Paar waren.»

Für die damalige Zeit sei der Wunsch nach Gleichberechtigung auffällig gewesen. Auch im Film «Hello Betty» wird nicht mit Angriffen auf das Patriarchat gespart.

Und das ist gut so.

«Hello Betty» läuft ab Donnerstag, 20. November 2025, bei blue Cinema.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Sarah Spale spielt die Schweizer Koch-Ikone Betty Bossi

Werbetexterin Emmi Creola-Maag macht sie in den 1950er-Jahren zum schweizweiten Phänomen: Betty Bossi. Jetzt rückt ihre Erfinderin im Kinofilm «Hello Betty» ins Rampenlicht. Sarah Spale spielt darin die Hauptrolle.

06.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Springsteen-Biografie im Kino. Ein tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Springsteen-Biografie im KinoEin tiefer Einblick in die dunkle Seele des Mega-Rockstars

Was wissen die Schweizer über Betty Bossi?. «Beim zweiten Date missriet mir das Butter Chicken» – «Wusste nicht, dass es sie nicht gab»

Was wissen die Schweizer über Betty Bossi?«Beim zweiten Date missriet mir das Butter Chicken» – «Wusste nicht, dass es sie nicht gab»

Abschied mit Adrenalin. Ist das wirklich die letzte Mission Impossible von Tom Cruise?

Abschied mit AdrenalinIst das wirklich die letzte Mission Impossible von Tom Cruise?

Meistgelesen

Tod im Altersheim – und ein Pfleger steht plötzlich vor Gericht
Xhaka über Kosovo-Fans: «Das Letzte, was ich erwartet habe»
«Ach, ich liebe Beatrice Egli über alles, aber...»
Rekordpreise für seltene Goldvreneli
Kongress verlangt Freigabe von Epstein-Akten