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Berauscht am Steuer Britney Spears entgeht durch Geständnis dem Knast

SDA

4.5.2026 - 22:26

US-Sängerin Britney Spears kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.
US-Sängerin Britney Spears kommt mit einer Bewährungsstrafe davon.
Kay Blake/ZUMA Wire/dpa/Keystone (Archivbild)

Für die Pop-Ikone Britney Spears endete eine Autofahrt Anfang März mit einer vorübergehenden Festnahme und einer Anklage. Mit welcher Strafe kommt sie davon?

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Keystone-SDA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

04.05.2026, 22:26

04.05.2026, 22:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Sängerin Britney Spears zugegeben, Anfang März unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein.
  • Spears kommt mit einer Bewährungsstrafe davon. Ausserdem muss sie sich an Auflagen halten, etwa die Teilnahme an einem Schulungsprogramm und Therapiestunden.
  • Anfang März wurde Spears von der Polizei gestoppt und musste eine Nacht in Gewahrsam verbringen.
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US-Sängerin Britney Spears hat ihre Schuld eingeräumt, unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Über ihren Anwalt gab die 44-Jährige dies im kalifornischen Bezirk Ventura County zu, ohne persönlich vor Gericht zu erscheinen. Im Gegenzug für das Schuldbekenntnis hatte die Staatsanwaltschaft einen Vergleich angeboten. Spears kommt damit um eine härtere Bestrafung herum. Sie erhielt eine einjährige Bewährungsstrafe und muss sich an mehrere Auflagen halten.

Im Rahmen der Einigung muss Spears ein Programm zum Umgang mit Suchtmitteln absolvieren und sich regelmässig mit einem Psychologen sowie Psychiater treffen.

Bewährung mit Auflagen

Spears habe Verantwortung für ihr Verhalten übernommen, hiess es in einer Mitteilung ihres Anwalts Michael Goldstein. «Sie hat wichtige Schritte unternommen, um positiven Wandel herbeizuführen», erläuterte der Anwalt. Dies habe dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft die schwerwiegendere Anklage fallen gelassen habe. «Britney begrüsst dieses Urteil und ist auch dankbar für die überwältigende Unterstützung, die sie erhalten hat.»

Anfang März war Spears in der Nähe von Los Angeles am Steuer ihres schwarzen BMW 430i von der Polizei gestoppt worden und musste eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Sie sei «unberechenbar mit hoher Geschwindigkeit gefahren», berichtete die «Los Angeles Times». Welches Rauschmittel sie eingenommen hatte, ist nicht bekannt.

«Komplett unentschuldbar»

Eine Sprecherin der Musikerin hatte im März mitgeteilt, der Vorfall sei «bedauerlich» und «komplett unentschuldbar». «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss.» Wenig später hatte sich die Sängerin laut ihres Managements freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben.

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Sorgen um die Pop-Ikone

Spears zählt mit Hits wie «...Baby One More Time» und «Oops!... I Did It Again» zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte und feierte vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren grosse Erfolge. In den vergangenen Jahren gab es jedoch häufig Sorgen um den Zustand der zweifachen Mutter. 2008 wurde sie nach persönlichen Krisen unter Vormundschaft gestellt, wodurch ihr Vater die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen erhielt. 2021 wurde die Regelung nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren beendet.

In ihrer 2023 erschienenen Biografie «The Woman in Me» gab Spears an, niemals harte Drogen genommen zu haben. «Ich trank gerne, aber ich habe nie die Kontrolle verloren», schreibt sie. Sie räumte jedoch die Einnahme von Adderall ein, einem zu den Stimulanzien zählenden Medikament zur Behandlung von ADHS.

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