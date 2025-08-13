König Willem-Alexander und Königin Máxima mit den Prinzessinnen Ariane (von links nach rechts), Amalia und Alexia. Bild: KOEN VAN WEEL/ANP/dpa

Julia Melchior begleitete die niederländische Königsfamilie monatelang. Die Adelsexpertin glaubt, dass Thronfolgerin Amalia nicht mit ihrem Schicksal hadere, auch wenn die kommenden Jahr schwierig werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Drei Prinzessinnen, drei unterschiedliche Wege – Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18) sind die berühmtesten Schwestern der Niederlande.

Für ihre Dokumentation «Royal Family – Hollands königliche Geschwister» begleitete die deutsche Adelsexpertin Julia Melchior die Königsfamilie während mehreren Monaten.

«Die Töchter durften Jugendliche sein, Fehler machen und ihren eigenen Weg gehen», sagt Melchior in einem Interview.

Eine Offenheit, die schon bald auf die Probe gestellt werden könnte. Mehr anzeigen

Kronprinzessin Amalia der Niederlande durchlief in den vergangenen Jahren einen Wandel – eine scheue jungen Frau unter Polizeischutz wurde zur sichtbaren, dem Volk zugewandten Thronfolgerin.

In der TV-Dokumention «Royal Family – Hollands königliche Geschwister» (per sofort in der ZDF-Mediathek abrufbar) porträtiert die deutsche Adelsexpertin und Filmemacherin Julia Melchior die drei niederländischen Prinzessinnen Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18).

Melchior begleitete die niederländische Königsfamilie während mehreren Monaten. Was ihr dabei besonders aufgefallen ist: Die Freiheit, die König Willem-Alexander und Königin Máxima ihren drei Töchtern gewähren.

Die Prinzessinnen durften «ihren eigenen Weg gehen»

«Die Töchter durften Jugendliche sein, Fehler machen und ihren eigenen Weg gehen», erklärt die deutsche Adelsexpertin im Gespräch mit t-online.

Eine Offenheit, die in den nächsten Jahren möglicherweise auf die Probe gestellt wird.

«Die grösste Herausforderung für Willem-Alexander und Máxima in Bezug auf ihre Töchter wird künftig deren Partnersuche sein», glaubt Melchior. Denn mit dem Schritt ins Erwachsenenleben würden Amalia, Alexia und Ariane immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Besonders für Amalia, die als Thronfolgerin eine zentrale Rolle einnimmt, werde der Druck zunehmend grösser werden. Die 21-Jährige wird eines Tages zur Königin der Niederlande gekrönt werden.

Der Weg der ältesten Tochter von Willem-Alexander und Máxima ist seit ihrer Geburt vorgegeben – und mit einem hohen Erwartungsdruck verbunden.

Amalia – bereit für künftige Herausforderungen

Julia Melchior ist überzeugt, dass Amalia gut auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet wurde und ihnen deshalb gewachsen sein wird. «Sie ist sehr überzeugend und man nimmt ihr ab, dass sie für ihre öffentlichen Aufgaben bereit ist», so die Adelsexpertin gegenüber t-Online.

Allerdings müsse sich die Prinzessin im Privatleben mit denselben Fragen auseinandersetzen wie andere gleichaltrige Frauen – aber unter härteren Bedingungen.

«Für Amalia wird es eine grosse Herausforderung sein, jemanden zu finden, den sie liebt und der bereit ist, diesen Weg gemeinsam mit ihr zu gehen», sagt Melchior.

Amalia scheint bisher nicht mit ihrem Schicksal zu hadern. Die aktuelle Elterngeneration hat die Königskinder möglicherweise besser auf ihre künftige Rolle vorbereitet als die Generation davor.

Mehr Videos aus dem Ressort