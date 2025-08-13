  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Der Thron wartet schon Bewährungsprobe für König Willem-Alexander und seine älteste Tochter 

Bruno Bötschi

13.8.2025

König Willem-Alexander und Königin Máxima mit den Prinzessinnen Ariane (von links nach rechts), Amalia und Alexia.
König Willem-Alexander und Königin Máxima mit den Prinzessinnen Ariane (von links nach rechts), Amalia und Alexia.
Bild: KOEN VAN WEEL/ANP/dpa

Julia Melchior begleitete die niederländische Königsfamilie monatelang. Die Adelsexpertin glaubt, dass Thronfolgerin Amalia nicht mit ihrem Schicksal hadere, auch wenn die kommenden Jahr schwierig werden.

Bruno Bötschi

13.08.2025, 22:15

13.08.2025, 22:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei Prinzessinnen, drei unterschiedliche Wege – Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18) sind die berühmtesten Schwestern der Niederlande.
  • Für ihre Dokumentation «Royal Family – Hollands königliche Geschwister» begleitete die deutsche Adelsexpertin Julia Melchior die Königsfamilie während mehreren Monaten.
  • «Die Töchter durften Jugendliche sein, Fehler machen und ihren eigenen Weg gehen», sagt Melchior in einem Interview.
  • Eine Offenheit, die schon bald auf die Probe gestellt werden könnte.
Mehr anzeigen

Kronprinzessin Amalia der Niederlande durchlief in den vergangenen Jahren einen Wandel – eine scheue jungen Frau unter Polizeischutz wurde zur sichtbaren, dem Volk zugewandten Thronfolgerin.

In der TV-Dokumention «Royal Family – Hollands königliche Geschwister» (per sofort in der ZDF-Mediathek abrufbar) porträtiert die deutsche Adelsexpertin und Filmemacherin Julia Melchior die drei niederländischen Prinzessinnen Amalia (21), Alexia (20) und Ariane (18). 

Melchior begleitete die niederländische Königsfamilie während mehreren Monaten. Was ihr dabei besonders aufgefallen ist: Die Freiheit, die König Willem-Alexander und Königin Máxima ihren drei Töchtern gewähren.

Die Prinzessinnen durften «ihren eigenen Weg gehen»

«Die Töchter durften Jugendliche sein, Fehler machen und ihren eigenen Weg gehen», erklärt die deutsche Adelsexpertin im Gespräch mit t-online.

Eine Offenheit, die in den nächsten Jahren möglicherweise auf die Probe gestellt wird.

Die nächste Generation. Diese Thronfolger*innen warten auf die Krone ihres Landes

Die nächste GenerationDiese Thronfolger*innen warten auf die Krone ihres Landes

«Die grösste Herausforderung für Willem-Alexander und Máxima in Bezug auf ihre Töchter wird künftig deren Partnersuche sein», glaubt Melchior. Denn mit dem Schritt ins Erwachsenenleben würden Amalia, Alexia und Ariane immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Besonders für Amalia, die als Thronfolgerin eine zentrale Rolle einnimmt, werde der Druck zunehmend grösser werden. Die 21-Jährige wird eines Tages zur Königin der Niederlande gekrönt werden.

Der Weg der ältesten Tochter von Willem-Alexander und Máxima ist seit ihrer Geburt vorgegeben – und mit einem hohen Erwartungsdruck verbunden.

Amalia – bereit für künftige Herausforderungen

Julia Melchior ist überzeugt, dass Amalia gut auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet wurde und ihnen deshalb gewachsen sein wird. «Sie ist sehr überzeugend und man nimmt ihr ab, dass sie für ihre öffentlichen Aufgaben bereit ist», so die Adelsexpertin gegenüber t-Online.

Allerdings müsse sich die Prinzessin im Privatleben mit denselben Fragen auseinandersetzen wie andere gleichaltrige Frauen – aber unter härteren Bedingungen.

Exklusive Gemeinschaft. Europas Prinzessinnen haben WhatsApp-Gruppe – aber eine ist ausgeschlossen

Exklusive GemeinschaftEuropas Prinzessinnen haben WhatsApp-Gruppe – aber eine ist ausgeschlossen

«Für Amalia wird es eine grosse Herausforderung sein, jemanden zu finden, den sie liebt und der bereit ist, diesen Weg gemeinsam mit ihr zu gehen», sagt Melchior.

Amalia scheint bisher nicht mit ihrem Schicksal zu hadern. Die aktuelle Elterngeneration hat die Königskinder möglicherweise besser auf ihre künftige Rolle vorbereitet als die Generation davor.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»

Ladina Blumenthal: «Kuck, dass deine Energie nach oben kommt»

Zeig uns, wie du wohnst – und wir sagen dir, wer du bist: blue News Redaktor Bruno Bötschi liess sich auf ein Experiment ein. Er lud die beiden Raumpsychologinnen Ladina Blumenthal und Katharina Vogl zu sich ein.

16.05.2024

Mehr zum Thema

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Neues Enthüllungsbuch. Schickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?

Neues EnthüllungsbuchSchickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Meistgelesen

Diese Länder drohen auszutrocknen
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen
Deshalb kann die Ukraine einen Gebietstausch nicht akzeptieren
Schlagerstar darf seit 18 Jahren nicht mehr in die TV-Shows von Florian Silbereisen
Schickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?