Bewaffneter Überfall auf die Geissens in Saint-Tropez – Carmen verletzt

Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden maisonprestige_rg/Instagram

Brutaler Überfall in der Luxusvilla der Geissens bei Saint-Tropez: Vier bewaffnete Männer drangen in der Nacht zum Sonntag in das Haus ein. Carmen und Robert Geiss wurden dabei verletzt.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Robert und Carmen Geiss wurden in ihrer Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern überfallen.

Carmen wurde verletzt, Robert ebenfalls. Die Polizei ermittelt, Überwachungskameras könnten die Täter gefilmt haben. Mehr anzeigen

In der Nacht zum Sonntag wurden Robert (61) und Carmen Geiss (60) in ihrer Villa bei Saint-Tropez Opfer eines brutalen Überfalls. Vier bewaffnete Männer drangen in das Anwesen der TV-Persönlichkeiten ein. Wie Robert Geiss selbst auf Instagram schildert, wurden er und seine Frau im Schlaf überrascht und verletzt.

«Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden – und zwar vom Allerfeinsten, von vier bewaffneten Vollidioten», sagte Geiss in einem Video, das er in der Nacht auf Sonntag veröffentlichte.

Darin ist zu sehen, wie Einsatzkräfte das Grundstück betreten. Carmen Geiss wurde laut Robert gewürgt und erlitt eine Schnittwunde am Hals. Er selbst spricht von Tritten gegen die Rippen: «Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen.»

Die beiden gemeinsamen Töchter Davina (22) und Shania (20) waren offenbar nicht vor Ort. Auf Instagram meldete sich Davina: «Die vier Männer waren komplett bewaffnet, das ist einfach nur krass.»

Laut Robert Geiss soll es Videoaufnahmen der Überwachungskameras vom Überfall geben. Diese wollen sie nun auswerten, um Hinweise auf die Täter zu erhalten. Sein bitteres Fazit: «Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher.»

Die Polizei hat sich bislang nicht offiziell zu dem Vorfall geäussert. Ob die Täter Beute machten, ist aktuell unklar. Die Ermittlungen laufen.