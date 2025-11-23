  1. Privatkunden
Turbulentes «Bauer, ledig, sucht» Beziehungstest in Kanada, ein Scheitern im Thurgau und ein Wiedersehen mit einem Kultpaar

Carlotta Henggeler

23.11.2025

Vom kanadischen Beziehungsbau bis zum Thurgauer Liebesfrust – die neuste Folge von «Bauer, ledig, sucht» zeigt einmal mehr, wie nah Herzklopfen und Herzschmerz beieinander liegen. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit einem Kultpaar. 

Carlotta Henggeler

23.11.2025, 22:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Kanada planen Conny und Lucas den gemeinsamen Hausausbau als Beziehungsprobe, bevor sie zu einem Roadtrip aufbrechen.
  • Im Thurgau endet das vierte Kennenlernen von Cowboy Jonny erneut ohne Liebesglück – auch mit Andrea funkt es nicht.
  • Kultpaar Sepp und Claudia trifft sich nach einer Funkstille wieder und beschliesst, trotz vergangener Enttäuschungen gemeinsame Ausflüge zu planen.
Mehr anzeigen

In Kanada schmieden Conny und Lucas grosse Umbau- und Ferienpläne, im Thurgau kommt es zwischen Jonny und Andrea zur bitteren Aussprache – und auch Kultpaar Sepp und Claudia trifft sich wieder.

In Kanada steht Conny (57) und ihrem Schatz Lucas der Härtetest bevor. Der 60-Jährige hat der Schweiz Adieu gesagt und ist zu seiner Herzensdame auf den Giga-Hof gezogen. Dabei war er bisher noch nie länger als drei Wochen am Stück dort.

Der Ausbau des Anwesens steht auf dem Programm der Ausland-Schweizer. Conny sagt scherzhaft: «Will man herausfinden, ob eine Beziehung trägt, heisst es: Man reist gemeinsam in die Ferien – oder man baut gemeinsam etwas.» Sie haben den Spiess umgedreht – zuerst wird das Haus erweitert, danach steht ein Roadtrip an. Lucas witzelt: «Wenn es klappt und wir uns nicht den Hammer gegenseitig nachwerfen.»

Doch die Chancen stehen gut, dass die Pläne der Kanada-Abenteurer aufgehen – schliesslich hilft Humor in fast jeder Situation. Schnell wird klar: Die beiden verstehen sich auf allen Ebenen ausgezeichnet.

Einsamer Cowboy aus dem Thurgau … bleibt einsam

Ganze vier Hofdamen durfte der Cowboy-Single Jonny aus dem Thurgau kennenlernen. Und auch das vierte Kennenlernen brachte kein Liebesfeuer in Jonnys Herz zum Lodern. 

Neue Staffel. Das sind die neuen Singles – von «Bauer, ledig, sucht»

Neue StaffelDas sind die neuen Singles – von «Bauer, ledig, sucht»

Doch der Reihe nach: Zuerst wollten Regula und Karin den lonesome Jonny daten und mit ihm in seinen Hotti, also den Hotpot steigen. Doch mehr als das Wasser wurde da nicht heiss … Dann probierte Cowgirl Cecile ihr Liebesglück – und scheiterte.

Zuletzt probiert es Hundebesitzerin Andrea. Und auch sie packt enttäuscht ihre Koffer – die Hunde von Jonny und Andrea verstehen sich besser als die beiden Besitzer. 

Wiedersehen mit Kultpaar Sepp und Claudia

Die Überraschung bei «Bauer, ledig, sucht»: Marco Fritsche schaut bei Landwirt Sepp aus dem Kanton Uri vorbei. Er hatte sich in Hofdame Claudia verguckt – und es schien rund zu laufen.

Doch in letzter Zeit wurde der Kontakt zwischen den beiden immer schwächer. Claudia musste sich zudem mehrmals operieren lassen – und Tierli-Bauer Sepp besuchte seine Herzdame trotz mehrmaligem Versprechen nicht. Was ist da los?

Bei einem – organisierten – Wiedersehen scheint zwischen Sepp und Claudia noch viel Sympathie da zu sein. Das Paar plant gemeinsame Ausflüge. Die Wogen scheinen – vorerst – geglättet zu sein.

Mehr Videos aus dem Ressort

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Erstes Ehepaar bei «Bauer, ledig, sucht»/Bea und Fredy Minder treten kürzer: «Jetzt ist Zeit für unsere Träume»

Bea und Fredy Minder aus dem Thurghau sind das erste «Bauer, ledig, sucht»-Ehepaar. Nach einem Schicksalsschlag fahren sie den Hof herunter und haben mehr Zeit für sich und neue Ideen.

04.09.2025

