Vom kanadischen Beziehungsbau bis zum Thurgauer Liebesfrust – die neuste Folge von «Bauer, ledig, sucht» zeigt einmal mehr, wie nah Herzklopfen und Herzschmerz beieinander liegen. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit einem Kultpaar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kanada planen Conny und Lucas den gemeinsamen Hausausbau als Beziehungsprobe, bevor sie zu einem Roadtrip aufbrechen.

Im Thurgau endet das vierte Kennenlernen von Cowboy Jonny erneut ohne Liebesglück – auch mit Andrea funkt es nicht.

Kultpaar Sepp und Claudia trifft sich nach einer Funkstille wieder und beschliesst, trotz vergangener Enttäuschungen gemeinsame Ausflüge zu planen. Mehr anzeigen

In Kanada schmieden Conny und Lucas grosse Umbau- und Ferienpläne, im Thurgau kommt es zwischen Jonny und Andrea zur bitteren Aussprache – und auch Kultpaar Sepp und Claudia trifft sich wieder.

In Kanada steht Conny (57) und ihrem Schatz Lucas der Härtetest bevor. Der 60-Jährige hat der Schweiz Adieu gesagt und ist zu seiner Herzensdame auf den Giga-Hof gezogen. Dabei war er bisher noch nie länger als drei Wochen am Stück dort.

Der Ausbau des Anwesens steht auf dem Programm der Ausland-Schweizer. Conny sagt scherzhaft: «Will man herausfinden, ob eine Beziehung trägt, heisst es: Man reist gemeinsam in die Ferien – oder man baut gemeinsam etwas.» Sie haben den Spiess umgedreht – zuerst wird das Haus erweitert, danach steht ein Roadtrip an. Lucas witzelt: «Wenn es klappt und wir uns nicht den Hammer gegenseitig nachwerfen.»

Doch die Chancen stehen gut, dass die Pläne der Kanada-Abenteurer aufgehen – schliesslich hilft Humor in fast jeder Situation. Schnell wird klar: Die beiden verstehen sich auf allen Ebenen ausgezeichnet.

Einsamer Cowboy aus dem Thurgau … bleibt einsam

Ganze vier Hofdamen durfte der Cowboy-Single Jonny aus dem Thurgau kennenlernen. Und auch das vierte Kennenlernen brachte kein Liebesfeuer in Jonnys Herz zum Lodern.

Doch der Reihe nach: Zuerst wollten Regula und Karin den lonesome Jonny daten und mit ihm in seinen Hotti, also den Hotpot steigen. Doch mehr als das Wasser wurde da nicht heiss … Dann probierte Cowgirl Cecile ihr Liebesglück – und scheiterte.

Zuletzt probiert es Hundebesitzerin Andrea. Und auch sie packt enttäuscht ihre Koffer – die Hunde von Jonny und Andrea verstehen sich besser als die beiden Besitzer.

Wiedersehen mit Kultpaar Sepp und Claudia

Die Überraschung bei «Bauer, ledig, sucht»: Marco Fritsche schaut bei Landwirt Sepp aus dem Kanton Uri vorbei. Er hatte sich in Hofdame Claudia verguckt – und es schien rund zu laufen.

Doch in letzter Zeit wurde der Kontakt zwischen den beiden immer schwächer. Claudia musste sich zudem mehrmals operieren lassen – und Tierli-Bauer Sepp besuchte seine Herzdame trotz mehrmaligem Versprechen nicht. Was ist da los?

Bei einem – organisierten – Wiedersehen scheint zwischen Sepp und Claudia noch viel Sympathie da zu sein. Das Paar plant gemeinsame Ausflüge. Die Wogen scheinen – vorerst – geglättet zu sein.

