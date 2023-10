BH-Firma wirbt unerlaubt mit Heidi Maria Glössner

«Man soll mich für eine Rolle besetzen, weil man mich will, so wie ich bin»: Heidi Maria Glössner. Bild: Keystone

Heidi Maria Glössner feiert heute ihren 80. Geburtstag. Sie geniesse es, sagt die Schauspielerin, auf der Bühne alt zu werden. Nur etwas ärgert sie: Eine Firma macht mit einem Bild von ihr ungefragt Werbung für einen BH.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Heidi Maria Glössner wird heute 80.

Statt gross zu feiern, probt sie an ihrem runden Geburtstag am Theater St. Gallen.

Was die Schauspielerin hingegen ärgert: Aktuell macht eine BH-Firma Werbung mit einem Bild von ihr — ohne ihr Einverständnis. Mehr anzeigen

Sie hätte international Karriere machen können – entschied sich jedoch dagegen. Zu ihrem 80. Geburtstag blickt Heidi Maria Glössner in verschiedenen Medien auf ihre Karriere zurück.

Sie geniesse es, sagt die Schauspielerin, auf der Bühne alt zu werden. Und so steht Glössner auch heute, an ihrem runden Geburtstag, auf der Bühne.

Sie habe Probe in St. Gallen, erklärt Glössner im «Bund». Schon bald wird sie in zwei Stücken am dortigen Theater auftreten. Danach gebe es vermutlich ein Apéro mit dem Ensemble.

Heidi Maria Glössner: «Mein Kind war einfach wichtiger»

Heidi Maria Glössner ist keine, die sich beklagt. Nicht über zu lange Proben, nicht über viel Text ihrer Rollen. Und schon gar nicht über die Tatsache, dass ihr möglicherweise eine internationale Schauspielkarriere geblüht hätte, wäre sie nicht Mutter geworden.

Damals im September 1971, wenige Monate nachdem ihr Sohn geboren wurde, lagen drei Angebote für Engagements an renommierten Theaterhäusern auf dem Tisch – darunter das Wiener Burgtheater.

Eine BH-Firma wirbt mit dem Konterfei von Heidi Maria Glössner ohne deren Einverständnis. Bild: Screenshot Limera

Für Glössner war jedoch klar: Die Familie geht vor. «Das war kein Opfer, das ich bringen musste. Mein Kind war einfach wichtiger», sagt sie im «Bund». Also machte sie eben für fünf Jahre nur noch zwei Stücke pro Saison.

Der Film «Herbstzeitlosen» macht sie schweizweit bekannt

Sie sei überhaupt keine Netzwerkerin, so Glössner. Fäden spinnen, Klinken putzen, das sei alles gar nicht ihre Art. «Man soll mich für eine Rolle besetzen, weil man mich will, so wie ich bin.»

Seit dem Kinofilm «Herbstzeitlosen» im Jahr 2006 hatte sie dies aber auch nicht mehr nötig, «sich anzubieten», wie sie es nennt.

Die Tragikomödie von Filmemacherin Bettina Oberli über vier Freundinnen im fortgeschrittenen Alter, die in einem Emmentaler Dorf einen Lingerie-Shop eröffnen, gilt bis heute als zweiterfolgreichster Schweizer Film – gleich nach Rolf Lyssys «Schweizermacher» (1978).

Der Film machte Glössner bei einem breiten Publikum bekannt. Erfolg im Film verschaffe allerdings niemandem eine Theaterrolle, sagt sie im «Bund». Und dort, in der Theaterwelt, fühle sie sich dann doch mehr zu Hause als am Set eines Filmes.

Die BH-Werbung sei «total imageschädigend»

Aktuell ist Heidi Maria Glössner als Werbegesicht für einen Stütz-BH mit Spitze zu sehen. «Das ist äussert ärgerlich, ja unverschämt», sagt die Schauspielerin im «Blick».

Die Firma Nomorthan habe ein Bild von ihr aus einer Modezeitschrift gestohlen und benutzte dieses nun weltweit für eine BH-Werbung im Internet.

«Man kann die Firma im Netz nicht lokalisieren ... Und neuerdings benutzt es eben auch eine Firma Limera mit einer Zürcher Adresse. Das scheint eine Briefkastenfirma zu sein, die eben auch mit Nomorthan zusammenhängt.»

Heidi Maria Glössner sagt, sie habe auch schon schriftlich protestiert und gefordert, dass das Bild entfernt werde – ohne Erfolg.

Solche Werbung würde sie nie machen, so die Schauspielerin im «Blick». «Ich finde dies alles total imageschädigend. Ausserdem müsste für weltweite Werbung sehr viel bezahlt werden.»

Mehr Videos aus dem Ressort