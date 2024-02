Bianca Sissing hat Ernährung für Kinderwunsch umgestellt

Bianca Sissing lässt ihren Kinderwunsch nicht los: Nun hat die 45-Jährige ihre Ernährung umgestellt, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. blue News

Bianca Sissing tut viel dafür, Mutter zu werden – doch ihr Leben beherrschen soll es nicht. Eine Ernährungsumstellung und die Pflege ihrer mentalen Gesundheit stehen für sie momentan im Vordergrund.

Bianca Sissing träumt noch immer vom eigenen Nachwuchs. Die ehemalige Miss Schweiz wurde am 1. Februar 45 Jahre alt. Doch eigentlich war ihr nicht danach, das neue Lebensjahr zu feiern.

Im Interview mit der «Glückspost» erzählt sie unter anderem, wie ihr Geburtstagsfeten mit zunehmendem Alter nicht mehr so wichtig seien. Dies hänge auch mit ihrem bisher unerfüllten Kinderwunsch zusammen – vor rund einem Jahr hat sie dieses Bedürfnis öffentlich gemacht und eine Welle an guten Wünschen ausgelöst. Es hätten sich viele Frauen bei ihr gemeldet, denen es ähnlich gehe.

Auch bei der blue Talkshow «Lässer» sprach sie offen darüber, warum sie nicht aufgeben werde – und weshalb ihr Ex-Partner sie unter anderem daran hinderte, eigene Kinder zu bekommen.

20 Jahre Vegetarierin, nun isst sie wieder Fleisch

Ihr aktueller Partner ist Juan Carlos Russo (46), den sie durch ihre Yoga-Leidenschaft kennengelernt hat. Mit ihm versucht sie nach wie vor, schwanger zu werden – leider noch ohne Erfolg.

Wie sie der «Glückspost» verrät, hat sie einige Massnahmen eingeleitet, die ihrer Fruchtbarkeit helfen sollen: «Ich habe weiter Hoffnung, da ich mich gesund ernähre sowie körperlich wie auch geistig gesund halte. Die mentale Gesundheit ist so ein grosser Punkt.»

Mit einer australischen Fruchtbarkeitsexpertin habe sie an ihrer Ernährung geschraubt. Zum Beispiel esse sie wieder Fleisch – 20 Jahre lang war Sissing Vegetarierin. Momentan esse sie dreimal in der Woche rotes Fleisch. Zudem nimmt sie diverse Ergänzungsmittel zu sich – in Pillenform.

Kinderwunsch kontrolliert nicht ihr ganzes Leben

«Einmal pro Woche genehmige ich mir auch ein Glas Wein, was ich mir zuvor über mehrere Monate nicht gönnte. Ich mache gewisse Sachen, um die Fruchtbarkeit in meinem Alter zu fördern, bin aber nicht besessen davon», versichert die 45-Jährige. Sie musste eine Balance finden und darf «nicht zu streng mit mir sein».

Trotz ihres Herzenswunschs nach eigenem Nachwuchs kontrolliere dies nicht ihr gesamtes Leben.

Juan Carlos Russo hat bereits einen siebenjährigen Sohn, mit dem sich Sissing sehr gut versteht.

