«Biggest Loser»-Kandidatin rechnet ab: «Keine Entschuldigung kann das wiedergutmachen» 23 Kandidat*innen kämpfen ab Montag auf Sat.1 in «The Biggest Loser» um den Sieg. Chanté Jackson war 2021 eine der Teilnehmerinnen. Kurz nach der Abnehm-Show präsentierte sie sich glücklich im Bikini, heute redet sie nur schlecht über das Camp. 05.01.2024

23 Kandidat*innen kämpfen ab Montag auf Sat.1 in «The Biggest Loser» um den Sieg. Chanté Jackson nahm vor drei Jahren an der Abnehmshow teil – heute sagt sie: «Ich war während der TV-Show fünf Wochen krank.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2021 war Chanté Jackson eine der Teilnehmerinnen der Sat.1-Show «The Biggest Loser».

Die Krankenschwester ging mit einem Startgewicht von 124 Kilo ins Diätcamp und verlor im Laufe der Staffel 24,4 Kilo.

Heute sagt Jackson, die Atmosphäre während der TV-Produktion sei schrecklich gewesen: «Keine Entschuldigung kann das wiedergutmachen.» Mehr anzeigen

Die TV-Show «The Biggest Loser» geht in die nächste Runde: Ab Montag, 8. Januar, wollen 23 Kandidat*innen bei Sat.1 möglichst viele Kilos verlieren. 2021 wollte auch Kandidatin Chanté Jackson in der deutschen Abnehmshow um den Sieg mitreden.

Die Krankenschwester ging mit einem Startgewicht von 124 Kilo ins Rennen und nahm im Laufe der Staffel 24,4 Kilo ab.

Die verlorenen Kilos standen während der TV-Show für die heute 25-jährige Kandidatin jedoch nicht im Vordergrund, wie sie jetzt in der «Bild» verrät: «Ich war fünf Wochen lang sehr krank, was in der TV-Show kein einziges Mal thematisiert wurde.»

Chanté Jackson: «In der Show wurde ich als faul dargestellt»

Die Atmosphäre während der TV-Produktion sei schrecklich gewesen, sagt Chanté Jackson. Sie habe in der Zeit einen schweren Hautausschlag entwickelt, der sie nicht zur Ruhe habe kommen lassen.

Der Camparzt habe ihr deshalb Cetirizin, ein Antiallergikum, verabreicht und versichert, der Ausschlag käme vom Gewichtsverlust.

Im TV sei dies allerdings nie thematisiert worden, obwohl Jackson nachts «maximal zwei Stunden schlafen» konnte und sich blutig kratzte. «In der Show wurde ich stattdessen als faul dargestellt, weil ich immer müde war.»

Später soll eine Hautärztin ihr einen Rat gegeben haben. Die Ärztin vermutete, dass die griechischen Strassenkatzen, die im Camp lebten, Auslöser des Ausschlags sein könnten. Mit der von ihr verabreichten Salbe ging es Chanté schnell wieder besser.

«Halt die Fresse» statt «Meine Fresse»

«Keine Entschuldigung der Welt kann das wiedergutmachen», sagt Chanté Jackson in der «Bild». Was auch damit zu tun hat, dass der Hautausschlag scheinbar nicht das Einzige gewesen ist, was ihr bei «The Biggest Loser» Schwierigkeiten bereitete.

Die Untertitel bei der Fernsehausstrahlung seien zudem teilweise falsch gewesen. Als Chanté während einer Challenge «Meine Fresse» sagte, habe der TV-Sender dies mit «Halt die Fresse» untertitelt. «Das habe ich natürlich nie gesagt», versichert die Ex-Kandidatin. «Ich wurde zum Sündenbock!»

Chanté Jackson berichtet in der «Bild» von einer weiteren Situation, in der sie falsch dargestellt wurde. Nach einer Challenge wollte sie sich kurz auf die Toilette zurückziehen.

«Ich bat höflich darum, zwei Minuten allein zu sein, was die Produzenten verstanden. Doch dann haben sie mehr Kameraleute gerufen und gefilmt, wie ich deshalb ausraste. Am Ende wurde nur das im TV gezeigt. Ich bekam deshalb viele Hassnachrichten.»

«Möglichst drastische Ergebnisse erzielen»

Chanté Jackson sagt, es gehe in der TV-Show «The Biggest Loser» nur darum, vor der Kamera «möglichst drastische Ergebnisse zu erzielen». Nach dem Abnehmcamp sei es für sie und ihren Körper denn auch nicht gut weitergegangen, weil es keine Nachbetreuung gab.

Zuerst konnte sie ihr Gewicht zwar halten und präsentierte sich auf ihrem Instagram-Account stolz im Bikini, wie es in einem Video (siehe oben) zu sehen ist, welches die Ex-Teilnehmerin im Juni 2021 veröffentlicht hat.

Bereits ein Jahr nach der Show hatte sie ihr Startgewicht jedoch wieder erreicht. Heute wiegt die 25-Jährige dank einer Magenoperation nur noch 88 Kilo.

Und was sagt der TV-Sender Sat.1 zu den Vorwürfen von Chanté Jackson? Gegenüber «Bild» erklärt eine Sprecherin: Der Umgang mit den Kandidat*innen sei «vor und hinter der Kamera stets wertschätzend und auf Augenhöhe».

Auch auf Chantés Rückschritte nach der Abnehmshow geht sie ein: «Ob sie nach dem Campaufenthalt das Gelernte in ihren Alltag integrieren oder nicht, ist ihre eigene Entscheidung.»

Mehr Videos aus dem Ressort