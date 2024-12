Bigna Silberschmidt verlässt SRF

Bigna Silberschmidt, Moderatorin «10vor10». Sie verlässt SRF nach zehn Jahren. SRF/Roberto Crevatin

TV-Journalistin Bigna Silberschmidt verlässt nach zehn Jahren SRF. Ihre Moderationsnachfolge im «10vor10»-Team wird gesucht.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Breaking News aus dem Hause SRF: «10vor10»-Gesicht Bigna Silberschmidt verlässt nach zehn Jahren SRF.

Seit 2020 moderiert sie die Nachrichtensendung «10vor10». Es wird nach eine*r Nachfolger*in gesucht. Mehr anzeigen

Überraschende News aus dem Leutschenbach: «10vor10»-Moderatorin Bigna Silberschmidt verlässt nach zehn Jahren SRF.

Bigna Silberschmidt sagt zu ihrem Abgang gegenüber SRF: «Ich gehe mit einem vollen Herzen – dankbar für die vielen Interviews und Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, die abteilungsübergreifenden Projekte und die Zusammenarbeit mit wunderbaren Arbeitskolleg*innen. Ich spüre, jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem ich offen bin für Neues. Ich freue mich auf die noch kommenden Sendungen und Reportagen. Für konstruktive Geschichten brenne ich weiterhin.»

2015 kam Bigna Silberschmidt zu SRF

Seit 2020 moderiert sie die Nachrichtensendung «10vor10». Daneben realisiert Bigna Silberschmidt Reportagen, vorwiegend in den Bereichen Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Umwelt.

Zu SRF stiess die Journalistin 2015 als Radioreporterin, 2016 wechselte sie zu «Schweiz aktuell», wo sie als Moderatorin und Livereporterin im Einsatz war.

Zudem realisierte sie als Inlandredaktorin Beiträge für «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und «10vor10». Bigna Silberschmidt hat in den letzten Jahren diverse Spezialwochen und Sondersendungen moderiert und abteilungsübergreifend gearbeitet – so stand sie etwa für die viersprachige «DOK»-Serie zu Naturparks in der Schweiz im Einsatz, moderierte beim Wissenschaftsmagazin «Einstein» und realisierte die Reportageserie «Bigna inklusiv». Sie engagiert sich für konstruktiven Journalismus.

+++ Update folgt +++

Mehr aus dem Ressort