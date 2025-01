Bill Gates bedauert Scheidung von Melinda zutiefst

Die Stiftung von Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda spendete unter anderem drei Millionen US-Dollar für die HIV-Impfstoffforschung an der Universität Zürich. sda

Fabian Tschamper

Bill Gates hat seine Scheidung von Melinda Gates als den grössten Fehler seines Lebens bezeichnet. In einem Interview mit der «Sunday Times» gestand der 69-jährige Milliardär, dass er trotz einer gewissen Fröhlichkeit nach der Trennung im Jahr 2021 unzufrieden mit dem Ende seiner Ehe sei. «Das war der Fehler, den ich am meisten bereue», sagte er.

Gates erklärte, dass er in seinem Leben zwar auch andere Misserfolge erlebt habe, die Scheidung jedoch «ganz oben auf der Liste» stehe. «Es gibt andere, aber keine, die von Bedeutung sind», fügte Gates hinzu, der seit 2023 mit Paula Hurd liiert ist. «Die Scheidung war für Melinda und mich mindestens zwei Jahre lang miserabel.»

Trotz der schwierigen Zeit betonte Bill, dass er und seine Ex-Frau ein gutes Verhältnis pflegen und sich häufig sehen. «Wir haben drei Kinder und zwei Enkelkinder, also gibt es Familienereignisse. Den Kindern geht es gut. Sie haben gute Werte», erklärte er.

Das Paar hatte 1994 geheiratet, und ihre drei Kinder sind mittlerweile erwachsen: Jennifer, 28, Rory, 25, und Phoebe, 22.

Epstein ist «personifiziertes Böse»

Gates ging im Interview nicht auf die Details ein, die zur Scheidung führten, räumte jedoch 2021 ein, dass er während der Ehe eine Affäre mit einer Mitarbeiterin hatte. Vor der Trennung traf Gates auch mehrfach den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der 2019 in einer Haftanstalt in Manhattan Suizid beging. Gates erklärte, die Treffen hätten sich um globale Gesundheitsinitiativen gedreht, er habe sie jedoch beendet, als er erkannte, dass Epsteins Versprechen nicht vertrauenswürdig waren.

Melinda Gates äusserte sich 2022 in einem Interview mit Gayle King auf «CBS Mornings» dazu. Die Beziehung ihres Mannes zu Epstein hatte eine Rolle bei ihrer Scheidung gespielt. Sie erzählte einem Buchautor der New York Times, dass sie Epstein 2013 einmal in seinem Haus in Manhattan getroffen habe und dies sie «verstört» habe.

Berichten zufolge war sie von Epsteins Sammlung von Glasaugen, provokant gekleideten weiblichen Figuren auf seiner Marmortreppe und einer Wand mit signierten Fotos berühmter Männer beunruhigt. Sie bezeichnete Epstein als «abscheulich» und «das personifizierte Böse».

Gründe für Scheidung blieben privat

Melinda Gates erklärte jedoch, dass es «nicht ein Moment oder eine spezifische Sache» gewesen sei, die zur Trennung geführt habe. «Es kam einfach ein Punkt, an dem ich erkannte: Es ist nicht gesund und ich kann dem Ganzen kein Vertrauen mehr schenken.»

Bill Gates äusserte sich später zu diesen Kommentaren und sagte «CBS News», dass er «immer bedauern wird, den Schmerz verursacht zu haben, den ich Melinda und unserer Familie zugefügt habe». Er fügte hinzu: «Ich bewundere Melinda und alles, was sie tut, um das Leben von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zu verbessern, und ich bin dankbar für die Arbeit, die wir weiterhin gemeinsam in unserer Stiftung leisten.»

Im Juni 2024, einen Monat nachdem Melinda die Bill & Melinda Gates Foundation verlassen hatte, reflektierte sie erneut über ihre Scheidung und äusserte Dankbarkeit dafür, dass der private Charakter der Trennung gewahrt blieb. «Es gab uns die Privatsphäre, das zu tun, was privat getan werden musste», sagte sie in einem Interview mit Time über die Trennung während der Pandemie. «Ich habe mich zuerst getrennt, bevor ich die endgültige Entscheidung über eine Scheidung getroffen habe. Und das in der Privatsphäre tun zu können, während ich mich noch um die Kinder kümmere und Entscheidungen darüber treffe, wie man sein Leben entwirrt – Gott sei Dank.»

Auswirkungen auf Kinder und Stiftung

Sie betonte, dass sowohl ihre Arbeit mit der Bill & Melinda Gates Foundation als auch ihre Familie während der Trennung in ihrem Kopf waren. «Ich habe viel über meine drei Kinder nachgedacht», sagte sie. «Aber ich habe sicherlich auch über die Auswirkungen auf die Stiftung nachgedacht. Das sind die drei grössten Bereiche: ich, die Kinder und die Stiftung. Und ich wollte sicherstellen, dass, wenn wir es auf die andere Seite schaffen – wenn ich es auf meiner Seite schaffe – all diese Teile intakt sind.»

Melinda Gates sprach auch offen darüber, dass sie trotz der schwierigen Trennung an einem guten Punkt in ihrem Leben sei. «Eine Scheidung ist eine schreckliche Sache. Es ist einfach schmerzhaft. Es ist furchtbar, wenn man erkennt, dass man eine braucht», sagte sie, bevor sie sich korrigierte und klarstellte, eine Scheidung sei eine «schwierige Sache» und nicht eine «schreckliche Sache».

