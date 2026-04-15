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Ein überraschender Promi-Moment bei «Wer wird Millionär?» bringt selbst Günther Jauch aus dem Konzept: Kandidatin Sylvia Schindler setzt bei einer 4000-Euro-Frage auf Musiker Bill Kaulitz als Telefonjoker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kandidatin Sylvia Schindler sorgt bei «Wer wird Millionär?» für Aufsehen, als sie bei einer 4000-Euro-Frage überraschend Bill Kaulitz als Telefonjoker ins Spiel bringt.

Nachdem ein anderer Joker nicht helfen kann, wird Kaulitz tatsächlich zugeschaltet und beantwortet die Frage korrekt mithilfe eines Hinweises aus dem Song «Major Tom».

«Was ist denn heute hier los?», reagiert Günther Jauch auf Bill Kaulitz. Mehr anzeigen

Mit dieser Wendung hätte selbst Günther Jauch (69) wohl nicht gerechnet. Kandidatin Sylvia Schindler sorgt bei «Wer wird Millionär?» für einen besonderen Moment, als sie bei der 4000-Euro-Frage ihren Telefonjoker zieht – und dabei einen prominenten Namen ins Spiel bringt.

Zunächst wirkt alles wie ein gewöhnlicher Ablauf. Doch bevor Schindler zum Hörer greift, verrät sie: Einer ihrer möglichen Joker wäre Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36). Moderator Jauch reagiert fassungslos und fragt nach, wie sie den Musiker zur Teilnahme bewegen konnte. Ihre Antwort: «Indem man ihn fragt.» Das bringt Jauch prompt aus dem Konzept: «Was ist denn heute hier los?»

Bei Schindler läuft es zunächst weniger rund. Sie ruft den allerersten «Wer wird Millionär?»-Millionär Eckhard Freise an, doch der kann ihr nicht weiterhelfen.

«Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne?»

RTL erfüllt ihr daraufhin einen besonderen Wunsch: Auch Bill Kaulitz darf kurz in die Live-Situation eingreifen. Der Schwager von Heidi Klum (52) reagiert locker, aber überrascht: «Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen.»

Und tatsächlich liegt Kaulitz richtig. Die Frage bezog sich nicht auf Währung, sondern auf den Sänger Peter Schilling, der am 28. Januar seinen 70. Geburtstag feierte.

Der Songtitel «Major Tom» liefert mit der Zeile «völlig losgelöst» den entscheidenden Hinweis. Kaulitz nimmt das ganze gelassen und charmant: «Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön.»

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