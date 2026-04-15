Günther Jauch stauntBill Kaulitz überrascht als Telefonjoker bei «Wer wird Millionär?»
Lea Oetiker
15.4.2026
Ein überraschender Promi-Moment bei «Wer wird Millionär?» bringt selbst Günther Jauch aus dem Konzept: Kandidatin Sylvia Schindler setzt bei einer 4000-Euro-Frage auf Musiker Bill Kaulitz als Telefonjoker.
Mit dieser Wendung hätte selbst Günther Jauch (69) wohl nicht gerechnet. Kandidatin Sylvia Schindler sorgt bei «Wer wird Millionär?» für einen besonderen Moment, als sie bei der 4000-Euro-Frage ihren Telefonjoker zieht – und dabei einen prominenten Namen ins Spiel bringt.
Zunächst wirkt alles wie ein gewöhnlicher Ablauf. Doch bevor Schindler zum Hörer greift, verrät sie: Einer ihrer möglichen Joker wäre Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36). Moderator Jauch reagiert fassungslos und fragt nach, wie sie den Musiker zur Teilnahme bewegen konnte. Ihre Antwort: «Indem man ihn fragt.» Das bringt Jauch prompt aus dem Konzept: «Was ist denn heute hier los?»
Bei Schindler läuft es zunächst weniger rund. Sie ruft den allerersten «Wer wird Millionär?»-Millionär Eckhard Freise an, doch der kann ihr nicht weiterhelfen.
Und tatsächlich liegt Kaulitz richtig. Die Frage bezog sich nicht auf Währung, sondern auf den Sänger Peter Schilling, der am 28. Januar seinen 70. Geburtstag feierte.
Der Songtitel «Major Tom» liefert mit der Zeile «völlig losgelöst» den entscheidenden Hinweis. Kaulitz nimmt das ganze gelassen und charmant: «Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön.»
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