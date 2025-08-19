Seine letze Beziehung endete im Herzschmerz. Jetzt soll Bill Kaulitz mit einem neuen Typen anbandeln. Jonas Walzberg/dpa

Bill Kaulitz zeigte sich flirtend mit Reality-Star Jannik Kontalis, der gerade Wahlkampf für das Amt des Oberbürgermeisters macht. Viele Fans befürchten, Kaulitz könnte dabei ausgenutzt werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bill Kaulitz wurde nach einem Tokio-Hotel-Konzert flirtend mit Reality-Star Jannik Kontalis gesehen.

Fans reagierten besorgt und befürchten, dass Kaulitz erneut verletzt werden könnte.

Viele Kommentare werfen Kontalis vor, Kaulitz für Aufmerksamkeit auszunutzen, zumal er sich als parteiloser Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach bewirbt.

Kontalis schrieb auf Instagram, es sei «einer der schönsten Abende in meinem Leben» gewesen. Mehr anzeigen

Bill Kaulitz (35) letzte Beziehung endete in viel Schmerz und Liebeskummer. Das konnten die Fans von Kaulitz in der Realityshow «Kaulitz & Kaulitz» mitverfolgen. Und jetzt befürchten sie, dass es sich wiederholen könnte.

Nach einem Konzert von Tokio Hotel war Kaulitz mit Reality-Star Jannik Kontalis (29) im Berliner Nachtleben unterwegs – und das nicht nur freundschaftlich. Das legen zumindest Beiträge und Storys nahe, die vom Club Bricks auf Instagram gepostet wurden. Zu sehen sind Kaulitz und Kontalis: Kaulitz hat den Arm um Kontalis gelegt, Kontalis hat seine Hand auf Kaulitz' Knie. Die Stimmung zwischen den beiden sei «sehr flirty» gewesen, meinte der Partyveranstalter zudem später zu «Pormiflash».

Doch die Kommentare unter dem Beitrag zeigen: Kaulitz-Fans sind von dem Flirt gar nicht begeistert. «Och no Bill 😢 lass dich doch nicht schon wieder ausnutzen», schreibt jemand unter den Beitrag. «Im Namen von ganz Deutschland: LAUF!! 🚩🚩🚩», heisst es von jemand anderem. Die meisten der Kommentare unterstellen Kontalis, Kaulitz für Aufmerksamkeit ausnutzen zu wollen.

Kontalis möchte Oberbürgermeister werden

Kontalis ist aus Realityshows wie «Prominent getrennt» oder «Make Love, Fake Love» bekannt. Bill erzählte in seinem Podcast «Kaulitz Hills» vor einigen Wochen, grosser Fan von «Prominent getrennt» zu sein. Kontalis sei sein «absoluter Liebling» und «ganz süss».

Dass Kontalis sich von dem Flirt mit Kaulitz Aufmerksamkeit erhofft, führen die Fans auch auf seine Kandidatur als Oberbürgermeister von Mönchengladbach zurück. Als parteiloser Kandidat will er sich unter anderem für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen, faire Preise für Döner, und gegen 30er-Zonen einsetzen.

Kontalis selbst meldete sich nach dem Abend mit Kaulitz auf Instagram. «Das war einer der schönsten Abende in meinem Leben. Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... und jetzt f*ckt euch alle», schrieb er.

