Besondere Ehre für Sänger Bill Kaulitz: Er ziert als erster deutscher Mann alleine das Cover des Modemagazins «Vogue» (Archivbild). Christoph Soeder/dpa

Besondere Ehre für den Sänger von Tokio Hotel Bill Kaulitz: Der deutsche Entertainer ist als erster Mann allein auf dem «Vogue»-Cover abgebildet – und schreibt damit ein Stück Modegeschichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bill Kaulitz ist der erste deutsche Mann, der allein das Cover der deutschen «Vogue» ziert.

Für das Shooting kehrte er in den Ort Loitsche in seine ostdeutsche Heimat zurück, wo er einst mit seiner Familie lebte und aufgewachsen ist.

Parallel zur Cover-Ehre startet am 17. Juni die zweite Staffel der Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz» auf Netflix. Mehr anzeigen

Wer das Cover der «Vogue» ziert, hat es im Showbusiness ganz nach oben geschafft. Darunter sind bisher nur ganz wenige Deutsche.

Bill Kaulitz, Sänger der Kultband Tokio Hotel und Heidi Klums Schwager, hat es geschafft.

Er ist der erste deutsche Entertainer, der allein auf das Titelblatt des renommierten Modemagazins abgebildet wurde.

Fotoshooting am Ort seiner Jugend

Für das Fotoshooting zog es den 35-Jährigen zurück in die Heimat – nach Loitsche bei Magdeburg, tief im Osten Deutschlands. Familie Kaulitz zog dorthin, als die Zwillinge Bill und Tom acht Jahre alt waren.

Bill Kaulitz ist ganz aus dem Häuschen, als er die ersten «Vogue»-Ausgaben mit seinem Antlitz auf dem Cover in den Händen hält: «Ich bin aufregt», sagt er in einem Post auf Instagram.

Es seien mehrere Bilder fürs «Vogue»-Cover infrage gekommen, zum Schluss habe sein Lieblingsfoto das Rennen gemacht.

Bill Kaulitz: «Staffel 2 ist wie Staffel 1 auf Ecstasy»

Die Musik-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz surfen aktuell auf der wunderbaren Erfolgswelle:

Die zweite Staffel von «Kaulitz & Kaulitz» startet am 17. Juni auf Netflix; die Reality-Serie begleitet die Brüder in ihrem Alltag in Los Angeles.

Bill Kaulitz verspricht im Trailer erneut beste Unterhaltung: «Staffel 2 ist wie Staffel 1 auf Ecstasy.»

