  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach geplatztem ZDF-Auftritt Bill Kaulitz stellt klar: «Ich wurde nicht rausgeschmissen!»

Jan-Niklas Jäger

1.10.2025

In seinem Podcast hat Bill Kaulitz mit den Gerüchten um seinen vermeintlichen Rauswurf durch das ZDF aufgeräumt.
In seinem Podcast hat Bill Kaulitz mit den Gerüchten um seinen vermeintlichen Rauswurf durch das ZDF aufgeräumt.
Getty Images/Gerald Matzka (Archivbild)

Bill Kaulitz wird nun doch nicht die Hauptrolle in einer ZDF-Serie spielen. Gerüchte, der Sender habe ihn «ersetzt» oder «rausgeschmissen», weist der Tokio-Hotel-Star jedoch in seinem Podcast von sich.

Teleschau

01.10.2025, 22:56

01.10.2025, 23:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bill Kaulitz war im Gespräch für die Hauptrolle der ZDF-Produktion «The Comeback».
  • Als bekannt wurde, dass daraus nichts wird, kamen Gerüchte auf, der Tokio Hotel-Sänger sei gefeuert worden.
  • Die Gerüchte hat Kaulitz nun im Podcast mit seinem Bruder Tom dementiert.
  • Er habe die Rolle nie zugesagt. Seine Mitwirkung sei an seinem vollen Terminkalender gescheitert. Er und das ZDF seien «einfach nicht zusammengekommen».
Mehr anzeigen

Bill Kaulitz ist «ganz sauer auf die Klatschpresse». Der Grund: In der vergangenen Woche sei immer wieder darüber berichtet worden, dass das ZDF den Tokio-Hotel-Sänger «rausgeschmissen» oder er eine «Hauptrolle verloren» habe. In der aktuellen Ausgabe des Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» stellt er nun klar: «Das stimmt einfach nicht!»

Vor wenigen Tagen hatte das ZDF auf Anfrage von «DWDL.de» bestätigt, dass der Musiker – anders als im Frühjahr angekündigt – nicht die Hauptrolle in der neuen ZDFneo-Serie «The Comeback» übernehmen werde.

Der Sender erklärte, dass eine «mögliche Mitwirkung» des 36-Jährigen «aus terminlichen Gründen» nicht weiter im Raum stehe. Stattdessen soll nun der aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» bekannte Schauspieler Tim Sander die Rolle übernehmen.

«Ich war nie bestätigt für die Rolle»

«Wir haben mit dem ZDF gesprochen, wir haben uns das Drehbuch angeguckt und wir waren einfach in Gesprächen über dieses Projekt», stellt Bill Kaulitz nun richtig. «Ich habe das Projekt aber nie zugesagt!»

Vom Teenie-Hype zur Reality-Serie. Das ist die Erfolgsformel der Kaulitz-Zwillinge

Vom Teenie-Hype zur Reality-SerieDas ist die Erfolgsformel der Kaulitz-Zwillinge

Ob er für Dreharbeiten verfügbar sei, hänge von zahlreichen Faktoren ab: «Passt das in mein Timing rein? Schaffe ich das überhaupt von meiner Schedule her? Ich mache natürlich 10'000 andere Sachen», erklärt er.

Letztendlich sei deutlich geworden, dass eine Zusammenarbeit nicht möglich sei. «Wir haben gemerkt, dass das nicht passt, und ich konnte die Rolle nicht zusagen. Ich konnte das nicht annehmen, das Angebot.» Die Spekulationen, dass das ZDF ihn aus irgendwelchen anderen Gründen «ersetzt» habe, seien schlichtweg falsch.

«Ich wurde nicht rausgeschmissen», betont Kaulitz. «Jetzt schreiben natürlich alle, ‹ZDF schmeisst Bill Kaulitz raus› – das stimmt einfach nicht! Das sind nicht die Fakten, ich war nie bestätigt für die Rolle.» Man sei «einfach nicht zusammengekommen», wiederholt der Schwager von Topmodel Heidi Klum. «Und jetzt spielt es halt jemand anders.»

Mehr zum Thema

«Ich bin aufgeregt». Bill Kaulitz schreibt Geschichte mit «Vogue»-Cover

«Ich bin aufgeregt»Bill Kaulitz schreibt Geschichte mit «Vogue»-Cover

Geburtstagsfeier in Zürich. Bill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Geburtstagsfeier in ZürichBill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

«Ich habe mich wieder köstlich amüsiert». Bill Kaulitz flirtet mit neuem Typen – nun äussert er sich dazu

«Ich habe mich wieder köstlich amüsiert»Bill Kaulitz flirtet mit neuem Typen – nun äussert er sich dazu

Meistgelesen

US-Handelsminister inszeniert sich im TV – auf Kosten der Schweiz
PSG dreht Spiel in Barcelona und gewinnt dank Ramos in der 90. Minute
Frankreich stoppt Tanker mit möglichen Verbindungen zu Drohnenflügen
«Mein verstorbener Mann Kurt ist und bleibt die Hauptperson in meinem Leben»
Ausnahmezustand in München – was wir wissen und was nicht