Kino-Ereignis des Jahres «Bin immer noch am Heulen» – das sagen Fans zum neuen «Avatar»-Film

Dominik Müller

17.12.2025

«Avatar 3» im Kino: Das sagen Fans zum Kino-Ereignis des Jahres

«Avatar 3» im Kino: Das sagen Fans zum Kino-Ereignis des Jahres

Mit «Avatar 3: Fire and Ash» winkt ab sofort das visuelle Kino-Ereignis des Jahres. blue News war an der Vorpremiere dabei – und hat bei Besucher*innen nachgefragt, ob die hohen Erwartungen erfüllt wurden.

17.12.2025

«Avatar 3: Fire and Ash» läuft ab Mittwoch in den Kinos. blue News war bereits am Tag zuvor an der Vorpremiere dabei – und hat bei Besucher*innen nachgefragt, ob die hohen Erwartungen erfüllt wurden.

,

Selena Livia Bao, Yannik Tschan

17.12.2025, 15:06

Das Warten hat ein Ende: «Avatar 3: Fire and Ash» von Kino-Revolutionär James Cameron läuft ab Mittwoch in den Kinos. Visuell setzt der Film wie bereits seine Vorgänger neue Massstäbe: Cameron baute eigens entwickelte 3D-Kamerasysteme, die erstmals realistische Bewegungserfassung unter Wasser erlauben.

Der Kinohit ist zurück. Teste jetzt dein Wissen zu «Avatar: Fire and Ash» lässt die Welt blau glühen

Der Kinohit ist zurückTeste jetzt dein Wissen zu «Avatar: Fire and Ash» lässt die Welt blau glühen

Ein paar glückliche Kino-Fans durften die Reise nach Pandora bereits am Dienstag an der Vorpremiere in Zürich antreten. Wie sie «Avatar 3» erlebt haben, wie die lange Laufzeit von 3 Stunden und 17 Minuten bewertet wird und ob die visuellen Effekte den gewünschten Effekt bewirken, haben sie blue News direkt nach der Vorführung erzählt.

«Avatar: Fire and Ash» demnächst im Kino. Mein Ausflug nach Pandora: Warum mich «Avatar» trotz 3D-Aversion aus den Socken haute

«Avatar: Fire and Ash» demnächst im KinoMein Ausflug nach Pandora: Warum mich «Avatar» trotz 3D-Aversion aus den Socken haute

Sogar Tränen sind geflossen – ob aus Freude oder Enttäuschung, erfährst du im Video oben.

«Avatar 3: Fire and Ash» läuft ab 17. Dezember 2025 bei blue Cinema.

Review zu «Avatar 3»

Das Blaue Wunder ist zurück - Pandora immersiv wie nie zuvor

Das Blaue Wunder ist zurück - Pandora immersiv wie nie zuvor

James Cameron setzt erneut alles auf eine Karte: Mit einem Budget von 400 Millionen Dollar soll «Avatar 3: Fire and Ash» die Erfolgsgeschichte fortschreiben. Wie gut der Film ist, erfährst du hier.

16.12.2025

