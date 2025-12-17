«Avatar 3» im Kino: Das sagen Fans zum Kino-Ereignis des Jahres Mit «Avatar 3: Fire and Ash» winkt ab sofort das visuelle Kino-Ereignis des Jahres. blue News war an der Vorpremiere dabei – und hat bei Besucher*innen nachgefragt, ob die hohen Erwartungen erfüllt wurden. 17.12.2025

«Avatar 3: Fire and Ash» läuft ab Mittwoch in den Kinos. blue News war bereits am Tag zuvor an der Vorpremiere dabei – und hat bei Besucher*innen nachgefragt, ob die hohen Erwartungen erfüllt wurden.

Das Warten hat ein Ende: «Avatar 3: Fire and Ash» von Kino-Revolutionär James Cameron läuft ab Mittwoch in den Kinos. Visuell setzt der Film wie bereits seine Vorgänger neue Massstäbe: Cameron baute eigens entwickelte 3D-Kamerasysteme, die erstmals realistische Bewegungserfassung unter Wasser erlauben.

Ein paar glückliche Kino-Fans durften die Reise nach Pandora bereits am Dienstag an der Vorpremiere in Zürich antreten. Wie sie «Avatar 3» erlebt haben, wie die lange Laufzeit von 3 Stunden und 17 Minuten bewertet wird und ob die visuellen Effekte den gewünschten Effekt bewirken, haben sie blue News direkt nach der Vorführung erzählt.

Sogar Tränen sind geflossen – ob aus Freude oder Enttäuschung, erfährst du im Video oben.

«Avatar 3: Fire and Ash» läuft ab 17. Dezember 2025 bei blue Cinema.

Review zu «Avatar 3»