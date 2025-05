Die preisgekrönte Schauspielerin Birgit Minichmayr spricht über ihre exzentrische Rolle in «Maloney», über die Herausforderungen ihres Berufs – und warum sie keine biologisch unrealistischen Mutterfiguren mehr übernimmt.

Frau Minichmayr, Sie spielen in «Maloney» die Rolle der Frau Neff. Was ist das für eine Figur?

Birgit Minichmayr: Frau Neff ist eine Person mit einer herrlich kriminellen Energie, die eine Art Auffangklinik für reiche Menschen gegründet hat, die ihre verwöhnte Brut loswerden möchten – wie sie es selbst nennt. Dort passiert ein Mord. So kommt Maloney auf ihr Anwesen.

Was hat Sie an dieser Nebenrolle gereizt?

Ich fand sie gar nicht so Nebenrolle. Die Begegnung mit Marcus Signer (Philip Maloney), den ich noch nicht kannte, war – zum Beispiel – ein Grund. Er ist ein eindrucksvoller Kollege. Und Regisseur, Drehort, das ganze Team: Es hat einfach alles gepasst.

Sie waren schon mehrfach in der Schweiz tätig. Zum Beispiel am Zürcher Theater Neumarkt. Hat das Ihre Entscheidung beeinflusst?

Absolut. Ich habe tolle Erinnerungen an das Theater Neumarkt, an Drehs mit Bettina Oberli für «Wanda, mein Wunder» oder Greg Zglinski für «Tiere». Die Schweiz ist für mich immer ein Ort kreativer Begegnung gewesen.

Birgit Minichmayr

Birgit Minichmayr wurde 1977 in Linz geboren und absolvierte ihre Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien. Noch vor ihrem Abschluss wurde sie ans Wiener Burgtheater engagiert. Von 2011 bis 2016 war sie Ensemblemitglied am Residenztheater in München, bevor sie freischaffend arbeitete. Seit der Spielzeit 2019/20 gehört sie wieder fest zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Parallel zur Theaterarbeit stand Minichmayr regelmässig für Kino-, Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Für ihre Rolle in Maren Ades «Alle anderen» wurde sie 2009 mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet. 2018 erhielt sie den Deutschen Filmpreis für ihre Nebenrolle in «3 Tage in Quiberon» von Emily Atef. Darüber hinaus schrieb sie gemeinsam mit Campino den Text zum Song «Tage wie diese» der Toten Hosen.