TV-Star auf Entdeckungsreise Birgit Schrowange und ihr Schweizer Mann wagen Neuanfang

Bruno Bötschi

27.1.2026

Birgit Schrowange und Frank Spothelfer wagen einen Neunanfang und schlagen ein neues Kapital in ihrer Beziehung auf.
Birgit Schrowange und Frank Spothelfer wagen einen Neunanfang und schlagen ein neues Kapital in ihrer Beziehung auf.
Bild. IMAGO/Sven Simon

Alles neu bei Brigit Schrowange und ihrem Schweizer Ehemann Frank Spothelfer: Die TV-Moderatorin und der Unternehmer sind vor kurzem von Köln nach München umgezogen.

Bruno Bötschi

27.01.2026, 13:00

27.01.2026, 13:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Birgit Schrowange und Frank Spothelfer schlagen ein neues Kapital in ihrer Partnerschaft auf.
  • Vor wenigen Wochen ist das Paar von Köln nach München umzogen.
  • Der Umzug in die bayrische Hauptstadt würde ihre Liebe «wieder ganz spannend machen», sagt Spothelfer.
  • Schrowange ergänzt: «Wir fühlen uns gerade wie zwei Studenten, die eine Stadt entdecken.»
Mehr anzeigen

Birgit Schrowange und Frank Spothelfer gehen seit 2017 gemeinsam durchs Leben. Das Paar lernte sich während einer Kreuzfahrt kennen und lieben.

Sechs Jahre später fand die Trauung statt – ebenfalls auf hoher See. Die deutsche TV-Moderatorin und der Schweizer Unternehmer sind nach wie vor regelmässig unterwegs. 

Doch ihr neues Lebenskapitel beginnt für einmal nicht auf hoher See: Kürzlich ist das Paar von Köln nach München umgezogen. 140 Quadratmeter, vier Zimmer, hat die neue Wohnung unweit des Englischen Gartens.

Spothelfer: «Sie macht die Vorschläge und ich nicke dazu»

Der Umzug in die bayrische Hauptsadt mache ihre Liebe «wieder ganz spannend», sagt Frank Spothelfer im Interview mit Bunte.de. Und weiter: «Wir gehen jetzt gemeinsam auf Entdeckungsreise.»

Derweil Birgit Schrowange ergänzt: «Wir fühlen uns wie zwei Studenten, die eine Stadt entdecken.»

Bötschi fragt Barbara Bleisch. «Nur wer bereit ist zu verlieren, kann auch wirklich lieben»

Bötschi fragt Barbara Bleisch«Nur wer bereit ist zu verlieren, kann auch wirklich lieben»

Geht es um die Einrichtung der neuen Wohnung, hat die TV-Moderatorin meist das letzte Wort. Oder wie ihr Mann es schmunzelnd formuliert: «Sie macht die Vorschläge und ich nicke dazu.»

Während des Video-Interviews wird immer wieder spürbar, dass sich da zwei Menschen getroffen haben, die sich gegenseitig Halt geben. «Wir verstehen uns einfach gut und lachen viel zusammen», so Schrowange.

Spothelfer: «Ich habe die richtige Kreuzfahrt ausgesucht»

Am Ende des «Bunte»-Interviews blickt die TV-Moderatorin nochmals zurück und erzählt, wie sich das Paar vor bald neun Jahren kennengelernt hat.

Bei einer Talk-Runde auf hoher See soll ihr heutiger Mann die Hand gehoben haben, als es darum ging, ob ein Single-Mann die schöne Moderatorin gerne kennenlernen wolle.

«Ich habe die richtige Kreuzfahrt ausgesucht», ergänzt Spothelfer lachend und verrät danach, dass das Paar nach wie vor regelmässig Ferien auf hoher See mache. Das sei Tradition, so der Unternehmer.

Mehr Videos aus dem Ressort

Birgit Schrowange und ihr Schweizer Mann zeigen ihr Liebesnest

Birgit Schrowange und ihr Schweizer Mann zeigen ihr Liebesnest

Diese Woche hat TV-Moderatorin Birgit Schrowange ihren Schweizer Mann Frank Spothelfer auf einer Kreuzfahrt geheiratet – mit 65. Für ein Möbelhaus hat das Paar die Türen seines Domizils auf Mallorca geöffnet.

03.08.2023

Mehr zum Ressort

Einblicke ins Liebesleben. Birgit Schrowange teilt Pärchenfotos mit ihrem Schweizer Mann

Einblicke ins LiebeslebenBirgit Schrowange teilt Pärchenfotos mit ihrem Schweizer Mann

Kopfsache. Darum stehen immer mehr Frauen zu ihren grauen Haaren

KopfsacheDarum stehen immer mehr Frauen zu ihren grauen Haaren

Emotionaler Abschied. Birgit Schrowange verlässt RTL: «Ich weine gleich»

Emotionaler AbschiedBirgit Schrowange verlässt RTL: «Ich weine gleich»

