Blake-Lively: florale Looks Glänzender Auftritt: Blake Lively lief an der «It Ends with Us»-Premiere in New York in einem Vintage-Kleid von Versace über den Roten Teppich. Im Kult-Kleid ehrte die Schauspielerin Pop-Prinzessin Britney Spears, die dieselbe Robe im Jahr 2002 trug. Bild: IMAGO/Cover-Images Das bunte Designer-Dress erinnert an einen Blumenstrauss. Livelys Outift fügt sich in eine Reihe an floralen Looks, die sie in den vergangen Tagen trug – wie hier in London während der Promotour für ihren neuen Film. Bild: IMAGO/WENN Damit hat Lively ihre Rolle der Lily Bloom voll und ganz verinnerlicht. Bild: IMAGO/Cover-Images Die Hauptrolle von «It Ends with Us» führt einen Blumenladen. Bild: IMAGO/MediaPunch In New York präsentierte Lively gleich mehrere Looks mit Blumen-Prints. Bild: IMAGO/Cover-Images Blake-Lively: florale Looks Glänzender Auftritt: Blake Lively lief an der «It Ends with Us»-Premiere in New York in einem Vintage-Kleid von Versace über den Roten Teppich. Im Kult-Kleid ehrte die Schauspielerin Pop-Prinzessin Britney Spears, die dieselbe Robe im Jahr 2002 trug. Bild: IMAGO/Cover-Images Das bunte Designer-Dress erinnert an einen Blumenstrauss. Livelys Outift fügt sich in eine Reihe an floralen Looks, die sie in den vergangen Tagen trug – wie hier in London während der Promotour für ihren neuen Film. Bild: IMAGO/WENN Damit hat Lively ihre Rolle der Lily Bloom voll und ganz verinnerlicht. Bild: IMAGO/Cover-Images Die Hauptrolle von «It Ends with Us» führt einen Blumenladen. Bild: IMAGO/MediaPunch In New York präsentierte Lively gleich mehrere Looks mit Blumen-Prints. Bild: IMAGO/Cover-Images

An der Premiere ihres neuen Films «It Ends with Us» schillerte Blake Lively in einem Versace-Kleid, das Britney Spears schon im Jahr 2002 trug. Damit will der bekennende Britney-Fan der Pop-Prinzessin Tribut zollen.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Kult-Kleid feiert sein Comeback: Blake Lively führte zur Premiere ihres neuen Filmes ein Kleid aus, das Britney Spears bereits im Jahr 2002 trug.

Die schillernde Robe im asymmetrischen Schnitt stammt von Versace.

Lively präsentierte sich in den letzten Tagen in einer Reihe floraler Looks. Das bunte Pailletten-Kleid ist nur ein Outfit davon.

Damit verkörpert sie die «It Ends with Us»-Hauptrolle der Lily Bloom, Inhaberin eines Blumenladens, auch abseits der Leinwand. Mehr anzeigen

Halt, haben wir dieses Kleid nicht schon einmal gesehen? Da mussten die Fans gleich zweimal hinschauen, als Blake Lively (36) an der «Nur noch ein einziges Mal»-Premiere (Originaltitel: «It Ends With Us») in New York im bunten Pailletten-Kleid von Versace aufkreuzte.

Denn die Robe mit asymmetrischem Schnitt ist in der Tat nicht unbekannt: Kreiert wurde das «Butterfly Dress» bereits 2002. Und im selben Jahr wurde es von einer anderen Berühmtheit an der Mailänder Modewoche ausgeführt – damals schaute darin Britney Spears (42) an der Seite von Designerin Donatella Versace (69) an der Fashion Week vorbei.

Den Fans fiel dies natürlich sofort: «Gleich, aber doch anders», befindet ein User auf X. Und ein anderer Kommentar lautet: «Oops, sie haben es wieder getan.»

britney spears in 2002 blake lively in 2024 pic.twitter.com/uyBPt03mCb — 2000s (@PopCulture2000s) August 7, 2024

Mit ihrem Auftritt auf dem roten Teppich in New York liess Lively die 2000er-Jahre wieder aufleben. Das One-Shoulder-Dress aus transparentem Stoff mit Rock im Meerjungfraustil und bunten Glitzerapplikationen zeugte von einer Hommage an Sängerin Britney Spears.

Blake Lively: «Es ist Britneys echtes Kleid, (…) das macht mich so glücklich»

Im Gespräch mit «People» meinte Lively, welche Ehre es für sie sei, die schillernde Robe tragen zu dürfen, in die einst auch die «Oops!…I Did It Again»-Interpretin schlüpfte. «Es ist Britneys echtes Kleid. Es sollte im Smithsonian oder in der Met ausgestellt werden, stattdessen trage ich es. Das macht mich richtig glücklich!», so die Schauspielerin.

Auch beim weiteren Auftreten hielt sich der «Gossip Girl»-Star strikt an die Vorlage Britney: Minimales Make-up, das die Rosatöne ihres Kleides spiegelte, und die Haare offen in leichten Wellen. So trat auch die Pop-Prinzessin damals auf. Denn das gute Stück von Versace ist einfach schon ein Statement an sich.

Den Look von Lively vollendeten schlichte Accessoires, an den Fingern der vierfachen Mama schillerten jedoch eine Menge Ringe. Mit farblich passenden Stilettos mit hohem Absatz rundete die 36-Jährige den Look ab.

Hommage an Pop-Prinzessin Britney Spears

Die Würdigung der Pop-Prinzessin kommt nicht von Ungefähr. Lively erklärte sich auf Instagram anschliessend zum Britney-Spears-Fan. «Sie ist die ultimative Königin, die uns alle dazu gebracht hat, zu glänzen (…) und unsere Geschichten zu teilen.»

Weiter schreibt Lively: «Britney, wir Millennials haben alle eine Geschichte von einem Moment oder von Jahren, in denen du uns dazu gebracht hast, zu glänzen und Ehrfurcht zu erwecken, mit Stärke, Freude und harter Arbeit. Danke für dein Beispiel und deinen Beitrag dazu, dass Frauen ihre Geschichten erzählen.»

In einer Instagram-Story erklärte sich Blake Lively zum Britney-Spears-Fan. Instagram/blakelively

Die Schauspielerin wendete sich direkt an Spears und gratulierte ihr in der Instagram-Story auch gleich zur angekündigten Verfilmung ihrer Autobiografie. Britney habe ihr einfach immer «so viel bedeutet». Sie sei ein ewiger Fan.

Blake Lively in ihrer Blumenmädchen-Ära

Auf der Promotour für ihren neuen Film «Nur noch ein einziges Mal» erinnert das Britney-Kleid an einen bunten Blumenstrauss. Das Outfit ist nur einer von vielen floralen Looks, die Lively in den letzten Tagen präsentierte.

Mit ihrer Reihe an verspielten Outfits und viel Blumen-Prints verkörpert sie Lily Bloom voll und ganz – die Hauptrolle von «Nur noch ein einziges Mal», die einen Blumenladen führt.

«Nur noch ein einziges Mal» läuft heute, 8. August, in den Deutschschweizer Kinos an. Die Geschichte basiert auf dem erfolgreichen Liebesroman der US-amerikanischen Autorin Colleen Hoover (44).

Lively wurde an die Premiere in New York von Ehemann Ryan Reynolds (47) begleitet, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist.

Mehr Videos aus dem Ressort