Lust auf warmen Indie-Rock der Band Editors oder emotionale Folk-Rock-Songs des Sängers Asaf Avidan? blue Music überträgt die Konzerte vom Montreux Jazz Festival live im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Band Editors wurde 2002 gegründet. Seither begeistern die Jungs aus Birmingham ihre Fans mit melancholischem Indie-Rock.

Asaf Avidans Stimme ist ein Wunder und passt so gar nicht zum Erscheinungsbild des israelischen Künstlers.

Bekannt geworden ist der Musiker durch den Remix seines «Reckoning Song».

Editors und Asaf Avidan spielen am Sonntagabend, 7. Juli, am Montreux Jazz Festival.

Du kannst beide Konzerte live im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream verfolgen. Mehr anzeigen

Montreux Jazz Festival Das Montreux Jazz Festival findet vom 5. bis 20. Juli 2024 statt. Auch dieses Jahr werden sich wieder Starts der Extraklasse die Klinke reichen. blue Music fasst für dich alle wichtigen News rund um Shows und Stars zusammen, zeigt dir die besten Festival-Highlights im Video und bringt dir exklusive Konzerte gratis im Livestream direkt ins Wohnzimmer! Emilien Itim

Die britische Band Editors hat Durchhaltevermögen in einer schnelllebigen Welt. Mit düster angehauchten Texten und warmem Indie-Rock-Sound halten die Jungs aus Birmingham ihre Fans bei sich. Zusammengefunden haben sie im Jahr 2002 an der Universität. Nach etlichen Jahren Bandgeschichte veröffentlichte Editors 2019 das Best-of-bum «Black Gold», auf dem berühmte Perlen wie «Papillon», «Smokers Outside the Hospital Doors» oder «Munich» zu finden sind.

In den Liedern der Indie-Gruppe werden bittersüsse Themen wie Schmerz, Tod oder Verlust thematisiert, ihre Refrains sind melancholisch und eingängig schön. Seit dem Debütalbum ist einige Zeit vergangen. War es in den 2000er-Jahren Post-Punk, den Editors spielte, haben sich die Klänge der Band irgendwann weiter formatiert.

Asaf Avidan – ein vielfältiges Stimmenwunder

Bekannt geworden ist sein Name durch einen anderen Künstler: Der deutsche DJ Wankelmut machte 2012 aus Asaf Avidans «Reckoning Song» einen Remix – und ihn unter dem Namen «One Day» weltberühmt. Dabei steckt hinter dem israelischen Künstler so viel mehr.

Er beschäftigt sich in seinen Texten mit tiefgründigen Dingen, die ihm und einer ganzen Generation auf der Seele lasten. Auf der Bühne erwartet Fans ganz grosses Kino. Viel zu überraschend ist die Kluft zwischen der weiblichen Stimme, die aus dem 44-Jährige kommt, und dessen Erscheinungsbild.

Melodramtischer, elektrifizierender, emotionaler und gediegener Folk-Rock – Asaf Avidan, der als Sohn einer Diplomatenfamilie in Jamaika aufwuchs und durch eine Trennung schliesslich zur Gitarre fand, stellt in seinen Songs wichtige Fragen. Hinter dem vielfältigen Stimmenwunder verbirgt sich noch viel anderes, als bloss die Zeile: «One day baby, we’ll be old and think of all the stories that we could have told.»

Die Editors stehen am Montreux Jazz Festival am Sonntagabend auf der Seebühne. Ihr Konzert starte um 20 Uhr. Und Asaf Avidan beglückt seine Fans mit einer Solo-Show im Casino gegen 22.30 Uhr. Beide Konzerte sorgen garantiert für Gänsehautmomente. Und das Beste: Du kannst beide Konzerte jetzt live verfolgen – bequem vom Sofa im Free-TV auf blue Zoom oder hier im Stream.