Helene Fischer begeistert das Publikum auch 2024 wieder mit der «Helene Fischer Show» zu Weihnachten. Diesmal ist ein junger Schweizer mit dabei. Henning Kaiser/dpa

Der 13-jährige Leo Lemmerich aus Frauenfeld darf mit Helene Fischer ein Duett singen. Er wird mit ihr in der Weihnachtsshow am 25. Dezember auftreten.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischers Weihnachtsshow am 25. Dezember präsentiert das Musical «Billy Elliot» mit einem Duett zwischen Fischer und dem 13-jährigen Hauptdarsteller Leo Lemmerich.

Das Musical, erstmals auf Deutsch inszeniert, läuft seit November in Zürich und hat bereits über 45'000 Tickets verkauft.

«Billy Elliot», mit Musik von Elton John, zählt zu den erfolgreichsten Musicals weltweit und erzählt die inspirierende Geschichte eines Jungen, der Balletttänzer wird. Mehr anzeigen

Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer lädt zu ihrer Weihnachtsshow ein: Diese «Helene Fischer Show» wird am 25. Dezember ausgestrahlt, mit dabei ist das gesamte Musical-Ensemble von «Billy Elliot».

Die deutschsprachige Erstinszenierung des Stücks feierte Anfang November Premiere in Zürich – und kann sich seither über positives internationales Feedback freuen. Nun hat auch Helene Fischer das Tanzfieber gepackt und singt deswegen mit dem Schweizer Jungdarsteller Leo Lemmerich (13) in ihrer Weihnachtsshow ein Duett. Er spielt die Rolle des Billy Elliot.

Das Musical kann bis am 23. März 2025 in Zürich besucht werden, bereits über 45'000 Tickets sind dabei verkauft worden.

Lemmerich ist einer von insgesamt drei Sängern, die die Hauptrolle spielen – der 13-jährige Frauenfelder hat nun allerdings den Jackpot gewonnen.

Isabelle Flachsmann und Leo Lemmerich im Musical «Billy Elliot». René Tanner

Die «Helene Fischer Show» ist eine Koproduktion von SRF, ZDF und ORF. Bei diesen Sendern wird das Spektakel entsprechend auch ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurde sie am 6. und 7. Dezember in der Messehalle in Düsseldorf.

Das Musical «Billy Elliot» mit der grossartigen Musik von Elton John gehört zu den erfolgreichsten West-End- und Broadway-Produktionen.

Über zwölf Millionen Menschen haben die bewegende Geschichte vom kleinen Billy Elliot gesehen, der sich – entgegen allen Widerständen – seinen Weg vom Boxring an die Ballettstange bahnt. Das Musical wurde bis heute in verschiedenen Sprachen von Spanisch über Italienisch bis Koreanisch inszeniert. Nur auf Deutsch war die Bühnenfassung, die auf der Geschichte des erfolgreichen englischen Films aus dem Jahr 2000 basiert, noch nie aufgeführt worden.

Mehr aus dem Ressort Entertainment