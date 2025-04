13.17 Uhr

Die Strecke der Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Zermatt und Visp im Kanton Wallis ist am Sonntag aufgrund einer Fahrleitungsstörung eingeschränkt gewesen. Der Unterbruch ereignete sich am zwischen Täsch VS und St. Niklaus VS.

Die Züge der Linien RE41 und RE42 fielen zwischen Täsch und St. Niklaus kurz vor 13 Uhr aus, wie die Matterhorn Gotthard Bahn auf X mitteilte. Ersatzbusse seien aufgeboten, es komme aber zu langen Wartezeiten.