Der Eurovision Song Contest zieht am TV Millionen in seinen Bann. Die Tickets für die Shows waren innert wenigen Minuten restlos ausverkauft. Wer kein Ticket hat, findet beim Public Viewing die perfekte Alternative. Diese Spots bieten beste Stimmung – und mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 13. Mai und 15. Mai finden die beiden Halbfinale des 69. Eurovision Song Contests in Basel statt. Das grosse Finale ist am Samstag, 17. Mai 2025.

An Public Viewings fiebert man in guter Atmosphäre mit.

Arena plus

Feiere das ESC-Finale gemeinsam mit rund 36’000 ESC-Fans im grössten Fussballstadion der Schweiz. sda

Bereits vor der Finalshow sorgt eine aufwendig inszenierte Pre-Show für Stimmung. Nationale und internationale Künstler*innen sowie prominente ESC-Stars gestalten das musikalische Vorprogramm.

Das Finale wird anschliessend auf riesigen Leinwänden gezeigt – begleitet von einer emotional aufgeladenen Atmosphäre, wie sie sonst nur bei grossen Sportereignissen zu erleben ist. Die «Arena plus» wird so zur grossen Bühne für ein kollektives ESC-Erlebnis im XXL-Format.

Eurovision Village

Grossandrang an der Ü-60-Disco im Rahmen des ESC in Basel. sda

Das Eurovision Village im Herzen des MesseQuartiers (Messe Basel, Halle 1) bietet ein tägliches Programm mit Live-Konzerten, Public Viewings, Food- und Getränkeständen sowie weiteren Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest.

Durch das Programm moderieren Tanja Dankner, Odette Hella’Grand und Joël von Mutzenbecher. Auf der Bühne stehen Schweizer ESC-Stars wie Remo Forrer, Luca Hänni und Anna Rossinelli sowie internationale Acts wie Conchita Wurst, Michael Schulte & Band, Rednex und SNAP!. Auch aktuelle ESC-Delegationen, ABBA Gold – The Concert Show, lokale Chöre, Bands und DJs sorgen für Stimmung.

Auch an vielen weiteren Orten in Basel kannst du beim Public Viewing mitfiebern. Eine Übersicht aller offiziellen Anbieter findest du hier.

The Millers im Zürcher Seefeld

Moderiert wird das Public Viewing im The Millers von der Drag Queen Mona Gamie. Nach der Show kannst du auf der Afterparty bis in die frühen Morgenstunden tanzen. Für das Public Viewing gilt freie Sitzplatzwahl.

Auf der grossen Leinwand

Rooftop-Feeling im blue Cinema in Chur. zVg

In Zürich, in Luzern und in Chur kannst du das musikalische Spektakel in auf Grossleinwand in den blue Cinemas erleben.

In Chur gibt es ein Public-Viewing-Erlebnis unter freiem Himmel: Auf der Dachterrasse des blue Cinema können Besucher*innen mitfiebern.

In Aarau inkl. Draq Show

Das ESC-Finale wird auch in der Markthalle Aarau live übertragen. Besucher*innen können die mehrstündige Show auf grosser Leinwand verfolgen. Ergänzt wird das Public Viewing durch eine Dragshow. Der Eintritt ist kostenlos.

