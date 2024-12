Im April verwandelt sich Zermatt im Rahmen des Zermatt Unplugged wieder in eine Hochburg für Musikfans. Bild: Hanna Büker Atance for Zermatt Unplugged

Das Zermatt Unplugged verwandelt den Walliser Ferienort vom 8. bis 12. April 2025 in die Musikhauptstadt der Schweiz. Dann spielen Acts wie Amy Macdonald und Mika vor einer einmaligen Bergkulisse in intimem Rahmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zermatt Unplugged Festival findet vom 8. bis 12. April 2025 in intimem Rahmen statt und präsentiert über 120 Akustik-Konzerte.

Mit dabei sind Künstler wie Stephan Eicher, UB40, Amy Macdonald, Mika und Clueso.

Das grösste Akustik-Festival Europas verwandelt den Walliser Ferienort in dieser Zeit in die Musikhauptstadt der Schweiz. Mehr anzeigen

Wenn grossartige Künstler*innen vor einer unvergleichlichen Bergkulisse auftreten, dann ist das Zermatt Unplugged wieder in vollem Gange. Kein anderes Festival lockt mit einer solchen Aussicht und grossartiger Akustik-Musik in einem derart intimen Rahmen.

Internationale und Schweizer Acts treten im Rundzelt vor 2200 und im Club Vernissage im Backstage Hotel vor 500 Zuhörer*innen. Noch intimer wird es bei den Sunnegga Sessions auf knapp 2300 Meter über Meer, in der Heinz Julen Loft oder in der heimeligen Kapelle Winkelmatten.

Die 16. Festival-Ausgabe findet vom 8. bis 12. April 2025 statt und lädt zu über 120 Konzerten auf 17 In- und Outdoorbühnen.

Die Opening Show des Festivals am 8. April macht der Berner Sänger Stephan Eicher, der sich von einem Orchester begleiten lassen wird – eine unvergleichliche Show, die es so bisher auf der Zeltbühne noch nicht gab.

Britische Band UB40 kommt ans Zermatt Unplugged

Am Fusse des Matterhorn spielen dieses Mal bekannte Grössen wie die britische Reggae- und Popband UB40 und Amy Macdonald, die mit ihrem Mix aus Indie-Folk, Pop, akustischem Rock und emotionalen Texten perfekt zum Festival passt. Während UB40 am 9. April auftreten wird, findet Amy Macdonalds, die für Songs wie «This Is the Life» und «Mr Rock & Roll» bekannt ist, Konzert am 10. April im Zelt statt.

Zwei weitere bekannte Namen, die sich auf dem Line-up reihen, sind Mika und Clueso. Wie es in einer Mitteilung von den Festivalveranstalter*innen heisst, bringt ersterer zu seinem Auftritt am 11. April unter anderem Songs aus seinem ersten vollständig französischsprachigen Album «Que ta tête fleurisse toujours» mit. Am 12. April heizt dann der deutsche Rapper Clueso dem Publikum in Zermatt ein.

Die britische Singer-Songwriterin Amy Macdonald steht auf dem Line-up des Zermatt Unplugged 2025. Bild: KEYSTONE/DPA/Hendrik Schmidt

Zu den weiteren Headlinern des grössten Akustik-Festivals Europas gehören Matt Berninger – Frontmann von The National –, Samy Deluxe, Jalen Ngonda, die Folk-Zwillingsbrüder von Amistat und als Jung-Talent Paris Paloma.

Wegen «gestiegene Kosten» wird Unplugged Pass teurer

Das Festivalgelände soll in neuem Glanz erscheinen. So wurde ein übergreifendes Erscheinungsbild erschaffen, das visualisiert, in welcher Verbindung die umliegende Bergwelt und das Fokusthema Musik stehen. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Merkenfarbe Sonnengelb.

Ausserdem gibt es eine Preiserhöhung für den Unplugged Pass, der neu nicht mehr 65, sondern jetzt 85 Franken kostet. Festival-Geschäftsführer Rolf Furrer nennt als Grund: «Gestiegene Kosten in allen Bereichen, von Gagen über Personal bis zur Infrastruktur, die dazu geführt haben, dass die Veranstaltungen nicht mehr kostendeckend durchgeführt werden konnten.»

Infos zu Tickets, das ganze Line-up in der Übersicht und den detaillierten Programmplan findest du auf der Website des Festivals.

