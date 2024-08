Steven Tyler (r) und seine Aerosmith-Bandkollegen 2018 in New York. Die Band hat ihre Abschiedstour gecancelt. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Über 50 Jahren stand Aerosmith-Frontmann Steven Tyler auf der Konzertbühne. Jetzt hat die US-Rockband ihre Abschiedstour gecancelt. Sänger Steven Tyler kämpft mit schweren Stimmbandproblemen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aerosmith hat ihre «Peace Out: The Farewell Tour» aufgrund der beeinträchtigten Stimme von Steven Tyler abgesagt.

Der 76-jährige Leadsänger leidet seit September 2023 an einer Larynxfraktur, die seine vollständige Genesung unmöglich macht.

Bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet, und die Band bedauert die herzzerreissende Entscheidung. Mehr anzeigen

Ikonische Rocksongs wie «Walk This Way», «I Don't Want to Miss a Thing» oder «Cryin'» gehen auf das Nummer-eins-Hitkonto der amerikanischen Rockgruppe Aerosmith um Sänger Steven Tyler.

Wer ein Konzert der Band um den charismatischen Frontmann Steven Tyler live erlebt hat, der weiss, das ist elektrisierend.

Über 50 Jahre genossen Aerosmith-Fans diese Live-Magie. Jetzt ist aber Schluss damit.

Aerosmith haben ihre laufende «Peace Out: The Farewell Tour» gestoppt. Der Grund? Die beeinträchtigte Stimme von Steven Tyler. Der 76-jährige Leadsänger hat seit September 2023 mit einer Larynxfraktur zu kämpfen. Unter einer Larynxfraktur versteht man einen Bruch des knorpeligen Kehlkopfgerüsts.

Diese Fraktur zwingt die Band, ihre zuerst ausgesetzte Abschiedstour komplett abzusagen. Bereits gekaufte Tickets werden von den Veranstaltern zurückerstattet.

Die Band schreibt dazu auf Instagram: «Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Er hat monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war. Wir haben gesehen, wie er sich abmühte, obwohl er das beste medizinische Team an seiner Seite hatte. Leider ist es klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist.»

Aerosmith mussten deshalb eine herzzerreissende und schwierige, aber notwendige Entscheidung treffen.

Aerosmith eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt

Die Rockband um Sänger Steven Tyler wurde 1970 in Boston gegründet, schreibt Wikipedia.

In den USA rangieren sie mit über 66,5 Millionen verkauften Alben in der Rangliste der Bands mit den meisten Albumverkäufen auf Platz 14.

Aerosmith spielen eine Mischung aus Bluesrock und Hardrock. Als markante Zeichen der Band gelten die Stimme von Steven Tyler und das Gitarrenspiel von Joe Perry, das mehr durch Melodie und Kreativität als durch Geschwindigkeit besticht.

