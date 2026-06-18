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Sommerhit «Du bist gut genug» Alle machen sich über diesen deutschen Song lustig – sogar in den USA

Carlotta Henggeler

18.6.2026

Der Song «Du bist gut genug» von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David entwickelt sich zum Sommerhit. Millionen Menschen klicken den Track, während auf TikTok unzählige Meme-Versionen entstehen – von tanzenden Erdbeeren bis zu Bundeskanzler Friedrich Merz unter der Dusche.

Carlotta Henggeler

18.06.2026, 17:22

18.06.2026, 17:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Song «Du bist gut genug» von KitschKrieg, Blumengarten und Shirin David entwickelt sich mit Millionen Klicks zum Sommerhit und erhält grosse Aufmerksamkeit im Netz.
  • Vor allem Shirin Davids Part polarisiert: Während einige Fans ihn kritisieren, mischen sich Prominente wie Heidi Klum in die Debatte ein.
  • Auf TikTok ist der Song weltweit viral gegangen, mit Reaktionen von Stars wie Lizzo und Steve Lacy sowie zahlreichen Meme-Versionen von tanzenden Erdbeeren bis zu Friedrich Merz unter der Dusche.
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Der Sommersong «Du bist gut genug» von Kitschkrieg, Sänger Blumengarten und Rapperin Shirin David geht gerade durch die Decke. Das Lied wurde Ende Mai veröffentlicht und wurde bisher 4,5 Millionen Mal auf YouTube angeklickt. 

Der Track polarisiert und sorgt im Netz für hitzige Diskussionen. Besonders der Part von Shirin David steht dabei in der Kritik: Einige Fans fordern sogar, dass ihre Passage aus dem Song entfernt wird. Die Meinungen dazu gehen jedoch weit auseinander. Inzwischen hat sich auch Heidi Klum in die Debatte eingeschaltet und mit ihrer Aussage für zusätzliche Diskussionen gesorgt.

Der deutsche Song über Selbstakzeptanz schwappt bis in die USA. Rapperin Lizzo macht den Trend mit und tanzt in einem TikTok-Video dazu. 

Auch der US-amerikanische Singer-Songwriter, Gitarrist und Musikproduzent Steve Lacy hat den Hit für sich entdeckt. In einem TikTok-Video singt er die Zeile «Du bist guts genug» nach und zeigt sich darüber belustigt.

@steve.lacy

💗 du bist gut genug 💗

♬ original sound - steve lacy

Zahlreiche Memes machen sich lustig über Song

Inzwischen sind zahlreiche Song-Memes erschienen, darunter ist eine Fastfood-Version, in der ein Chicken-Nugget den Hit performt. 

Oder eine umgetextete Version, die daraus einen «Arbeitszeitbetrug macht».

Und einer Version, in der Bundeskanzler Merz «Du bist gut genug» unter der Dusche hört. 

Oder ein Möchtegern-Performer, der gar Menschen besticht, um den Song vortragen zu können.

Selbst eine Version mit einem tanzenden Opa hat es auf TikTok geschafft.

Beim Mitsingen kommt bei Studentin Yenna, die in Wien lebt, sogar Frust auf: Sie habe gefühlt schon tausendmal mit dem Deutschunterricht aufgehört.

@yyennaying ❌ Doobie Scoot Canoe ✔️Du bist gut genuuuuug 🫶🏻 Got addicted to this song after hearing it once — and weirdly, it’s motivating me to keep learning German lol #dubistgutgenug #deutschlernen #germanlearner #viennaexpat #expatlife ♬ Originalton - Yenna

Auch ein tanzendes Erdbeeri, das zu «Du bist gut genug» tanzt, geht auf Social Media viral.

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