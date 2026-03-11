Einmal im Jahr wird der beliebteste Musikpreis Europas vergeben. Jens Büttner/dpa

Seit heute ist klar: Die Schweiz tritt mit dem Song «Alice» am ESC an. Doch wann finden die Shows eigentlich statt? Wer ist die Frau, die für die Schweiz antritt? Und kann man noch Tickets kaufen? Die Antworten auf einen Blick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) findet 2026 in Wien statt, weil 2025 in Basel der österreichische Opernsänger Johannes Pietsch alias JJ mit «Wasted Love» gewonnen hat.

Die beiden Semifinale sind am Dienstag und Donnerstag, 12. und 14. Mai 2026.

Das grosse Finale steigt am Samstag, 16. Mai 2026, in der Wiener Stadthalle.

Die ESC-Tickets sind heiss begehrt: Eine erste Verkaufswelle ist bereits abgeschlossen, eine weitere ist für den 26. März 2026 geplant. Mehr anzeigen

Alle wichtigen Daten im Überblick

Diese ESC-Daten kannst du dir schon mal vormerken: Das Finale findet am Samstag, 16. Mai, statt. Die Semi-Finals werden in derselben Woche am Dienstag und Donnerstag, 12. und 14. Mai, ausgetragen. Der Startschuss ist am Sonntag, 10. Mai: Dann zeigen sich alle Acts auf dem türkisfarbenen Teppich, der beim Wiener Rathaus ausgerollt wird.

Gibt es noch Tickets?

Die erste Verkaufswelle ist bereits abgeschlossen, eine weitere ist für den 26. März geplant. Das Interesse an Karten für die insgesamt neun ESC-Shows in der Wiener Stadthalle ist enorm. Im Rahmen des mehrstufigen Ticketing-Systems bekommen laut European Broadcasting Union und Österreichischem Rundfunk all jene, die trotz Registrierung keine Tickets erhalten haben, bei der zweiten Welle am 26. März 2026, ab 15 Uhr, eine erneute Chance. Die Informationen dazu gibt es hier.

Wie viele Shows gibt es insgesamt?

Insgesamt finden neun ESC-Shows mit Publikum statt. Zu jeder der drei TV-Shows (die beiden Semi-Finals und das Finale) gibt es neben der Live-Show eine Evening-Preview-Show am Vorabend – also einen kompletten Showdurchlauf, bei dem die internationalen Jurys ihre Stimmen abgeben. Zudem gibt es jeweils eine Afternoon-Preview-Show am Nachmittag der Live-Show – das ist ein kompletter Showdurchlauf, eine Art Generalprobe für die Acts. An den neun Shows können rund 100 000 Zuschauer*innen teilnehmen.

Wer geht für die Schweiz an den ESC?

Dieses Jahr heisst die ESC-Hoffnungsträgerin Veronica Fusaro. Alle Infos zum Song der Thurgauerin findest du hier:

Sie muss sich ihr Ticket für die Finalshow aber erst noch sichern. Klar ist nur: Sie tritt am 14. Mai in Wien im zweiten Halbfinale gegen 14 weitere Länder an. Die Konkurrenzländer sind: Armenien, Rumänien, Aserbaidschan, Luxemburg, Albanien, Dänemark, Zypern, Norwegen, Malta, Bulgarien, Australien, Ukraine, Tschechien und Lettland.

Von den 15 Acts im Halbfinale kommen die zehn besten – gemeinsam mit den zehn besten des anderen Halbfinals – ins grosse Finale am 16. Mai. Übers Weiterkommen entscheiden das TV-Publikum und die Jury.

Wie viele Länder machen 2026 mit?

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 35 Länder teil. Österreich als Gastgeberland sowie die «Big Four» Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich sind automatisch für das Finale qualifiziert. Die übrigen 30 Länder müssen sich in den beiden Halbfinals für einen der 20 Finalplätze qualifizieren.

Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien haben ihre Teilnahme am ESC 2026 abgesagt. Hintergrund ist ein Boykott aus Protest gegen die Teilnahme Israels.

Wer moderiert die Show?

Das Moderatoren-Duo für den ESC im Mai in Wien steht fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Roland Schlager/APA/dpa

Die Hosts 2026 heissen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Swarovski ist eine bekannte TV-Moderatorin («Let’s Dance»), Ostrowski ein österreichischer Schauspieler.

Der ORF entschied sich für das Duo, weil beide grosse Live-Erfahrung haben und als sympathische Botschafter für den ESC gelten.

Wo findet in Wien das Public Viewing statt?

Der Wiener Rathausplatz verwandelt sich während des ESC in eine Public-Viewing-Zone.

Wo finde ich alle relevanten Infos zum ESC?

Du möchtest immer up-to-date sein? Auf der Eurovision-Webseite findest du stets die aktuellsten Nachrichten und Infos.

Wo finde ich Tipps zu Übernachtung und Transport?

Es ist das dritte Mal, dass der in diesem Jahr 70 Jahre alte ESC in Wien stattfindet. Wien Tourismus hat eigens dafür eine Homepage mit allen Informationen errichtet: Diese findest du hier.

