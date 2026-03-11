  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ESC-Song in aller Munde Warum es noch nicht zu spät ist, sich Tickets für die Shows in Wien zu sichern

Carlotta Henggeler

11.3.2026

Einmal im Jahr wird der beliebteste Musikpreis Europas vergeben.
Einmal im Jahr wird der beliebteste Musikpreis Europas vergeben.
Jens Büttner/dpa

Seit heute ist klar: Die Schweiz tritt mit dem Song «Alice» am ESC an. Doch wann finden die Shows eigentlich statt? Wer ist die Frau, die für die Schweiz antritt? Und kann man noch Tickets kaufen? Die Antworten auf einen Blick.

Carlotta Henggeler

11.03.2026, 17:28

11.03.2026, 18:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) findet 2026 in Wien statt, weil 2025 in Basel der österreichische Opernsänger Johannes Pietsch alias JJ mit «Wasted Love» gewonnen hat.
  • Die beiden Semifinale sind am Dienstag und Donnerstag, 12. und 14. Mai 2026.
  • Das grosse Finale steigt am Samstag, 16. Mai 2026, in der Wiener Stadthalle. 
  • Die ESC-Tickets sind heiss begehrt: Eine erste Verkaufswelle ist bereits abgeschlossen, eine weitere ist für den 26. März 2026 geplant.
Mehr anzeigen

Alle wichtigen Daten im Überblick

Diese ESC-Daten kannst du dir schon mal vormerken: Das Finale findet am Samstag, 16. Mai, statt. Die Semi-Finals werden in derselben Woche am Dienstag und Donnerstag, 12. und 14. Mai, ausgetragen. Der Startschuss ist am Sonntag, 10. Mai: Dann zeigen sich alle Acts auf dem türkisfarbenen Teppich, der beim Wiener Rathaus ausgerollt wird. 

Gibt es noch Tickets?

Die erste Verkaufswelle ist bereits abgeschlossen, eine weitere ist für den 26. März geplant. Das Interesse an Karten für die insgesamt neun ESC-Shows in der Wiener Stadthalle ist enorm. Im Rahmen des mehrstufigen Ticketing-Systems bekommen laut European Broadcasting Union und Österreichischem Rundfunk all jene, die trotz Registrierung keine Tickets erhalten haben, bei der zweiten Welle am 26. März 2026, ab 15 Uhr, eine erneute Chance. Die Informationen dazu gibt es hier.

Wie viele Shows gibt es insgesamt?

Insgesamt finden neun ESC-Shows mit Publikum statt. Zu jeder der drei TV-Shows (die beiden Semi-Finals und das Finale) gibt es neben der Live-Show eine Evening-Preview-Show am Vorabend – also einen kompletten Showdurchlauf, bei dem die internationalen Jurys ihre Stimmen abgeben. Zudem gibt es jeweils eine Afternoon-Preview-Show am Nachmittag der Live-Show – das ist ein kompletter Showdurchlauf, eine Art Generalprobe für die Acts. An den neun Shows können rund 100 000 Zuschauer*innen teilnehmen.

Wer geht für die Schweiz an den ESC?

Dieses Jahr heisst die ESC-Hoffnungsträgerin Veronica Fusaro. Alle Infos zum Song der Thurgauerin findest du hier:

«Gloriose Stimme». Darum schafft es Veronica Fusaro mit «Alice» locker ins ESC-Final

«Gloriose Stimme»Darum schafft es Veronica Fusaro mit «Alice» locker ins ESC-Final

Sie muss sich ihr Ticket für die Finalshow aber erst noch sichern. Klar ist nur: Sie tritt am 14. Mai in Wien im zweiten Halbfinale gegen 14 weitere Länder an. Die Konkurrenzländer sind: Armenien, Rumänien, Aserbaidschan, Luxemburg, Albanien, Dänemark, Zypern, Norwegen, Malta, Bulgarien, Australien, Ukraine, Tschechien und Lettland.

Von den 15 Acts im Halbfinale kommen die zehn besten – gemeinsam mit den zehn besten des anderen Halbfinals – ins grosse Finale am 16. Mai. Übers Weiterkommen entscheiden das TV-Publikum und die Jury. 

Wie viele Länder machen 2026 mit?

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 35 Länder teil. Österreich als Gastgeberland sowie die «Big Four» Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich sind automatisch für das Finale qualifiziert. Die übrigen 30 Länder müssen sich in den beiden Halbfinals für einen der 20 Finalplätze qualifizieren.

Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien haben ihre Teilnahme am ESC 2026 abgesagt. Hintergrund ist ein Boykott aus Protest gegen die Teilnahme Israels.

Wer moderiert die Show?

Das Moderatoren-Duo für den ESC im Mai in Wien steht fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.
Das Moderatoren-Duo für den ESC im Mai in Wien steht fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.
Roland Schlager/APA/dpa

Die Hosts 2026 heissen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Swarovski ist eine bekannte TV-Moderatorin («Let’s Dance»), Ostrowski ein österreichischer Schauspieler.

Der ORF entschied sich für das Duo, weil beide grosse Live-Erfahrung haben und als sympathische Botschafter für den ESC gelten.

Wo findet in Wien das Public Viewing statt?

Der Wiener Rathausplatz verwandelt sich während des ESC in eine Public-Viewing-Zone.

Wo finde ich alle relevanten Infos zum ESC?

Du möchtest immer up-to-date sein? Auf der Eurovision-Webseite findest du stets die aktuellsten Nachrichten und Infos. 

Wo finde ich Tipps zu Übernachtung und Transport?

Es ist das dritte Mal, dass der in diesem Jahr 70 Jahre alte ESC in Wien stattfindet. Wien Tourismus hat eigens dafür eine Homepage mit allen Informationen errichtet: Diese findest du hier

Mehr Videos aus dem Ressort

Durchbruch trotz ESC: Für diese vier Künstler war der ESC-Gewinn kein Karrierekiller

Durchbruch trotz ESC: Für diese vier Künstler war der ESC-Gewinn kein Karrierekiller

Der Eurovision Song Contest bietet Künstler*innen die Chance, sich auf einer internationalen Bühne zu zeigen. Doch nur die wenigsten halten dem Druck stand, um auch langfristig international Erfolg zu haben.

12.03.2025

Meistgelesen

Berner Polizei fahndete seit dem Mittag erfolglos nach dem Täter
Iran droht mit Ölpreis von 200 Dollar pro Barrel +++ Trump: Gibt «praktisch nichts mehr» zum Angreifen
Parmelin hält Rede in Kerzers +++ 26-jährige Radio-Moderatorin unter Todesopfern
«Täter war schon vor der Haltestelle Kerzers im Postauto»
In Mexiko stranden zwei Weltuntergangsfische

Mehr zum Thema

Schweizer ESC-Hoffnung. Aus dem Pyjama zum grössten Auftritt ihres Lebens – das ist Veronica Fusaro

Schweizer ESC-HoffnungAus dem Pyjama zum grössten Auftritt ihres Lebens – das ist Veronica Fusaro

«Song gab es schon Mal». Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

«Song gab es schon Mal»Sarah Engels' Sieg beim deutschen ESC-Vorentscheid empört Fans

Musik. Überraschendes Moderationsduo für den Eurovision Song Contest

MusikÜberraschendes Moderationsduo für den Eurovision Song Contest

Mehr aus dem Ressort

Viel Herz und etwas Drama. Mit diesem Song will Veronica Fusaro für die Schweiz den ESC gewinnen

Viel Herz und etwas DramaMit diesem Song will Veronica Fusaro für die Schweiz den ESC gewinnen

«Let's Dance»-Diät. Gustav Schäfer verliert durch RTL-Show innert Kürze mehrere Kilos

«Let's Dance»-DiätGustav Schäfer verliert durch RTL-Show innert Kürze mehrere Kilos

«Auf Gesundheit konzentrieren». Schweizer Blues-Star Philipp Fankhauser legt Karriere auf Eis

«Auf Gesundheit konzentrieren»Schweizer Blues-Star Philipp Fankhauser legt Karriere auf Eis