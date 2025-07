Alvaro Soler: «Von meiner Tochter getrennt zu sein, ist super hart» 13.07.2025

Wie klingt es, wenn Popstar Alvaro Soler spontan einen Sommerhit mit der Blockflöte komponieren will? Was macht es mit ihm, seine einjährige Tochter zu Hause zurückzulassen? Antworten gibt es in den Videos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntagabend ist Alvaro Soler am Moon&Stars in Locarno aufgetreten.

Im Gespräch mit blue News gibt er einen Einblick in sein Familienleben auf Tour.

Zudem versucht der 34-Jährige, mit der Blockflöte spontan einen Sommerhit zu komponieren.

Mit seinem Mix aus lateinamerikanischen Rhythmen, eingängigen Melodien und positiver Energie gehört Alvaro Soler zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschsprachigen Raum. In Locarno hat er am Moon&Stars Festival am Sonntagabend bewiesen, warum dem so ist.

Mit Sommerhits wie «El mismo sol», «Sofia» und «La Cintura» gelang es dem spanisch-deutschen Sänger, selbst bewegungsscheue Besucher*innen zum Tanzen zu bewegen.

Vor seinem Auftritt auf der Piazza Grande hat blue News Host Bettina Bestgen den Popstar zum Gespräch getroffen. Was hat eine schlechte Schulnote mit Alvaro Solers Blockflöten-Künsten zu tun? Und wie klingt es, wenn er mit ebendieser spontan einen Sommerhit kreiert? Die Auflösung gibt es im Video unten.

«Von meiner Tochter getrennt zu sein, ist super hart»

Das Leben auf Tour hat indes auch seine Schattenseiten. Vor einem Jahr sind der Sänger und seine Frau Eltern geworden. Reist er nun zu Konzerten, bedeutet dies immer auch, seine Familie zurückzulassen.

«Von meiner Tochter getrennt zu sein, ist super hart», sagt der 34-Jährige. Wie er damit umgeht, und was er von der Stadt Locarno hält, erfährst du im Video oben.

Alvaro Soler probiert sich an der Blockflöte 13.07.2025

Übrigens: blue News ist bis am 15. Juli vor Ort und berichtet direkt vom Geschehen aus Locarno.

