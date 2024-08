Sängerin Anastacia musste ein Konzert in Freiburg, Deutschland, aus gesundheitlichen Gründen absagen. (Archivfoto) dpa

Anastacia sollte am Sonntagabend eigentlich in Freiburg im Breisgau auftreten. Wenige Stunden vor dem Konzert muss sie ihren Auftritt jedoch absagen. In einer Erklärung entschuldigt sie sich bei ihren Fans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anastacia hätte am Sonntagabend am Zelt Musik Festival in Freiburg, Deutschland, auftreten sollen.

Kurz vor Konzertbeginn musste sie aus gesundheitlichen Gründen den Auftritt absagen.

Auf der Festival-Website heisst es, die Sängerin sei «aufgrund einer akuten Erkrankung nicht in der Lage aufzutreten». Mehr anzeigen

Die US-amerikanische Sängerin Anastacia (55) musste ein für Sonntagabend geplantes Konzert kurzfristig vor Beginn des Auftritts absagen. Eigentlich hätte sie um 20 Uhr auf der Bühne des Zelt Musik Festivals in Freiburg im Breisgau, Deutschland, stehen sollen.

Grund für die Absage waren gesundheitliche Gründe, wie der Popstar in einem Statement verlauten lässt. «Von den Ärzten wurde mir angeraten, nicht aufzutreten. Ich hatte mich so auf den Auftritt gefreut und hoffe, dass ich bald wiederkommen kann.»

Ihr Team arbeite daran, einen neuen Termin zu finden. «Also haltet bitte die Augen offen für Neuigkeiten in den nächsten Tagen. Nochmals Entschuldigung und ich hoffe, euch alle bald zu sehen!» Nach Angaben der Veranstalter behalten alle Tickets ihre Gültigkeit.

Fans wünschen Anastacia gute Besserung

Details zu ihrer Erkrankung blieben zunächst unklar. Wann Anastacia wieder auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht bekannt. Ihr nächstes Konzert wäre für morgen, 6. August, in Palma de Mallorca geplant.

Die Fans sind nach der kurzfristigen Konzert-Absage in grosser Sorge um die 55-jährige Musikerin. «Pass auf dich auf Queen. Wir lieben dich so sehr. Das Wichtigste bist du selbst und deine Gesundheit», schreibt eine Followerin unter Anastacias Erklärung auf Instagram.

Und ein anderer Fan schickt ebenfalls Besserungswünsche: «Pass gut auf und ruh dich aus. Gute Besserung und alles andere wird sich bei Zeiten ergeben. Wir fühlen mit dir.»

