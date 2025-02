Andrea Berg und DJ Bobo teilen sich nicht nur den Platz im Tourbus, sie standen auch schon gemeinsam auf der Bühne. Dieses Bild des Duos entstand im Jahr 2022. Bild: IMAGO/Future Image

Andrea Berg tourt aktuell mit einem Luxusbus durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Den Platz im Bus teilt sich die Sängerin mit ihrem Mann Uli Ferber und DJ Bobo, der ihre Bühnenshow erarbeitet hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Andrea Berg ist aktuell auf Tournee und spielt 21 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die 58-jährige Sängerin fährt dabei im Luxusbus von Stadt zu Stadt.

Jetzt hat Berg verraten, mit wem sie sich den Platz teilt: Neben ihrem Mann Uli Ferber schläft auch René Baumann alias DJ Bobo jeweils im Tourbus. Mehr anzeigen

Schlagersängerin Andrea Berg schläft während ihrer aktuellen Tournee nicht in Hotels. Die 58-Jährige fährt stattdessen in den nächsten Wochen mit einem luxuriösen Nightliner-Bus durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Früher seien sie nach dem Auftritt in einem Van zum nächsten Hotel gefahren, erzählt Andrea Berg in der «Bild». «Spätestens nach einer Stunde muss ich Pipi. Das heisst, ich muss in der eiskalten Nacht irgendwo an einer Raststätte oder auf dem Parkplatz raus.»

Und weiter: «Dann sind wir morgens um drei, vier Uhr im Hotel angekommen, mussten die Koffer aus- und am nächsten Abend wieder einpacken.»

Andrea Berg gibt einen Einblick in ihre Bus-WG

Später verrät Andrea Berg noch, mit welchen Menschen sie sich den Platz im Tourbus teilt: Neben ihrem Mann Uli Ferber schläft auch René Baumann alias DJ Bobo darin.

Der Schweizer Eurodance-Star ist seit einigen Jahren Teil vom Berg-Team. Der 57-Jährige hat auch für die aktuelle Tournee «Party, Hits, Emotionen» die Bühnenshow entwickelt.

«DJ Bobo ist einer der wichtigsten Männer in meinem Leben», sagt Berg im Interview mit RTL. Und als solcher kümmert er sich nicht nur um die Show, sondern auch das leibliche Wohl von der Sängerin.

«Während ich nach dem Konzert noch beim Fototermin bin, bereiten Uli und René schon eine schöne Brotzeit vor. Dazu gibt es ein schönes Glas Rotwein und wir besprechen einfach das, was jeder noch im Kopf hat», gibt Andrea Berg einen Einblick in das Leben der Bus-WG.

Das fahrende Tournee-Hotel von Vermieter «Beat the Street» ist laut «Bild» 14 Meter lang, 26 Tonnen schwer und hat 507 PS unter der Haube.

Mehr Videos aus dem Ressort