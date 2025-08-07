  1. Privatkunden
Abriss droht Andreas Gabalier hat Zoff um Luxuswohnung mit Seeblick

ai-scrape

7.8.2025 - 11:50

Der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier hat Ärger wegen seiner Immobilie am Wörthersee. 
zVg

Der österreichische Schlagersänger Andreas Gabalier hat Streit mit den Behörden wegen seiner teuren Attika-Wohnung am Wörthersee. Es droht gar der Abriss der Luxus-Immobilie. 

Carlotta Henggeler

07.08.2025, 11:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Volksmusiker Andreas Gabalier hat Knatsch mit den Behörden. Es geht um seine Luxus-Immobilie am Wörthersee.
  • Die Immobilie wurde für touristische Zwecke genehmigt, wird aber als Zweitwohnsitz genutzt und darf derzeit nicht betreten werden.
  • Ohne Genehmigung bis April 2025 droht der Abriss, da die Anforderungen für eine touristische Nutzung bislang nicht erfüllt sind.
Mehr anzeigen

Der österreichische Schlagerstar und Hitsänger Andreas Gabalier (40, «Hulapalu») hat Ärger wegen seines teuren Appartements. 

Sein luxuriöses Penthouse in Velden am Wörthersee steht im Mittelpunkt eines Streits mit den österreichischen Behörden. Die Immobilie, die einen atemberaubenden Blick auf den See bietet, darf derzeit nicht betreten werden. Der Grund?

Das Gebäude, das 2016 von Unternehmer Wolfgang Schmalzl errichtet wurde, wurde ursprünglich für touristische Zwecke geplant, wird jedoch als Zweitwohnsitz genutzt. Dies führte dazu, dass die Gemeinde die Behörden einschaltete, berichtet «Schlager.de».

Beatrice Egli zu Florian Silbereisen. «Freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden»

Beatrice Egli zu Florian Silbereisen«Freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden»

Seit 2021 wird das Gebäude überprüft, und das Landesverwaltungsgericht hat es als Schwarzbau eingestuft. Dies bedeutet, dass Gabalier und die anderen Eigentümer ihre Wohnungen nicht nutzen können. Sollte bis zum 30. April 2025 keine Genehmigung für eine touristische Nutzung vorliegen, droht sogar der Abriss des Gebäudes.

Herausforderungen für die Eigentümer

Die Eigentümer, darunter auch Gabalier, sind entschlossen, den Abriss zu verhindern. Doch ohne eine offizielle Hotelstruktur, die eine Rezeption und eine einheitliche Vermietung umfasst, ist es unwahrscheinlich, dass sie die erforderliche Genehmigung erhalten. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk hat klargestellt, dass keine Ausnahmen für Luxus-Zweitwohnsitze gemacht werden. Das Gebäude muss eindeutig als Hotel oder Pension erkennbar sein, um genehmigt zu werden.

Ein nachträglicher Umbau, um die Anforderungen zu erfüllen, könnte sich als schwierig erweisen. Selbst das ursprüngliche Bauprojekt hätte nach heutigen Standards keine Genehmigung erhalten. In den kommenden Wochen wird eine endgültige Entscheidung darüber erwartet, wie es mit dem Penthouse von Andreas Gabalier und den anderen Apartments weitergeht.

Der Volksmusiker spricht Klartext: Andreas Gabalier über sein Verhältnis zu Beatrice Egli

Der Volksmusiker spricht Klartext: Andreas Gabalier über sein Verhältnis zu Beatrice Egli

Jüngst drückte Beatrice Egli in ihrer TV-Show Andreas Gabalier einen Schmatzer auf die Wange, Liebesgerüchte entstanden. blue News hat Gabalier nach seinem Verhältnis zur Schlagersängerin gefragt – und wie er das Schweizer Publikum findet.

05.07.2022

