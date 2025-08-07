Der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier hat Ärger wegen seiner Immobilie am Wörthersee. zVg

Der österreichische Schlagersänger Andreas Gabalier hat Streit mit den Behörden wegen seiner teuren Attika-Wohnung am Wörthersee. Es droht gar der Abriss der Luxus-Immobilie.

Der österreichische Schlagerstar und Hitsänger Andreas Gabalier (40, «Hulapalu») hat Ärger wegen seines teuren Appartements.

Sein luxuriöses Penthouse in Velden am Wörthersee steht im Mittelpunkt eines Streits mit den österreichischen Behörden. Die Immobilie, die einen atemberaubenden Blick auf den See bietet, darf derzeit nicht betreten werden. Der Grund?

Das Gebäude, das 2016 von Unternehmer Wolfgang Schmalzl errichtet wurde, wurde ursprünglich für touristische Zwecke geplant, wird jedoch als Zweitwohnsitz genutzt. Dies führte dazu, dass die Gemeinde die Behörden einschaltete, berichtet «Schlager.de».

Seit 2021 wird das Gebäude überprüft, und das Landesverwaltungsgericht hat es als Schwarzbau eingestuft. Dies bedeutet, dass Gabalier und die anderen Eigentümer ihre Wohnungen nicht nutzen können. Sollte bis zum 30. April 2025 keine Genehmigung für eine touristische Nutzung vorliegen, droht sogar der Abriss des Gebäudes.

Herausforderungen für die Eigentümer

Die Eigentümer, darunter auch Gabalier, sind entschlossen, den Abriss zu verhindern. Doch ohne eine offizielle Hotelstruktur, die eine Rezeption und eine einheitliche Vermietung umfasst, ist es unwahrscheinlich, dass sie die erforderliche Genehmigung erhalten. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk hat klargestellt, dass keine Ausnahmen für Luxus-Zweitwohnsitze gemacht werden. Das Gebäude muss eindeutig als Hotel oder Pension erkennbar sein, um genehmigt zu werden.

Ein nachträglicher Umbau, um die Anforderungen zu erfüllen, könnte sich als schwierig erweisen. Selbst das ursprüngliche Bauprojekt hätte nach heutigen Standards keine Genehmigung erhalten. In den kommenden Wochen wird eine endgültige Entscheidung darüber erwartet, wie es mit dem Penthouse von Andreas Gabalier und den anderen Apartments weitergeht.

