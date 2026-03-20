ARD setzt Schlagershow «Immer wieder sonntags» ab

Die ARD beendet die Kult-Schlagershow «Immer wieder sonntags» nach der Saison 2026. Als Gründe nennen die ARD und der regionale Sender SWR die angespannte finanzielle Lage sowie eine strategische Neuausrichtung. Teile des Budgets sollen künftig in neue digitale Unterhaltungsformate fliessen.
Die Sendung läuft seit rund 30 Jahren und zählt zu den beliebtesten Volksmusik-Shows Deutschlands – regelmässig schalten über eine Million Zuschauer*innen ein.
Kritik gab es auch 2022, als Mross in der Sendung ein Mädchen fragte: «Was ist das Besondere, auf einem (M)Ross zu reiten?» Der SWR erklärte damals, die Aussage sei spontan gefallen und nicht verletzend gemeint gewesen.
In diesem Jahr werden die letzten Live-Ausgaben von «Immer wieder sonntags» produziert, die ab dem 31. Mai auf Sendung gehen. Zum grossen Finale gibt es zusätzlich am 6. September eine Extra-Ausgabe, am 13. September eine Best-of-Show.
«Die Einstellung von ‹Immer wieder sonntags› ist eine schmerzhafte Entscheidung, die wir sehr sorgfältig abgewogen haben und die uns angesichts des großen Erfolgs nicht leichtfällt», sagte SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler in einer Mitteilung.
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