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Nach drei Jahren Beziehung Ariana Grande und Ethan Slater sollen sich getrennt haben

Noemi Hüsser

9.6.2026

Ariana Grande und Ethan Slater zeigten ihre Beziehung nur selten in der Öffentlichkeit.
Ariana Grande und Ethan Slater zeigten ihre Beziehung nur selten in der Öffentlichkeit.
Keystone

Ariana Grande und Ethan Slater sollen ihre Beziehung nach rund drei Jahren beendet haben. Mehrere US-Medien berichten übereinstimmend, dass die Trennung bereits vor einigen Monaten und freundlich erfolgt sei.

Noemi Hüsser

09.06.2026, 22:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehrere US-Medien berichten, dass sich Ariana Grande und Ethan Slater nach rund drei Jahren Beziehung getrennt haben.
  • Die Trennung soll freundschaftlich verlaufen sein. Laut einer nahestehenden Person bleiben beide Freunde und respektieren sich weiterhin sehr.
  • Die Musikerin und der Schauspieler lernten sich bei den Dreharbeiten zu «Wicked» kennen und machten ihre Beziehung 2023 öffentlich.
  • Beide haben die Berichte über die Trennung bisher nicht kommentiert.
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Nach rund drei Jahren Beziehung sollen Ariana Grande und Ethan Slater getrennte Wege gehen, das berichten mehrere US-Medien, darunter «Page Six» und «TMZ» übereinstimmend. Die Trennung soll bereits vor einigen Monaten erfolgt sein.

Die Trennung ist laut einer dem Paar nahestehenden Person freundschaftlich verlaufen. «Ariana und Ethan sind Freunde geblieben und haben weiterhin grossen Respekt und Bewunderung füreinander», zitiert «Page Six» die Person. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, doch beide hätten erkannt, dass sie als Freunde besser zueinander passen würden.

Die 32-jährige Sängerin befindet sich derzeit auf ihrer «Eternal Sunshine»-Tour, die am Samstag in Kalifornien gestartet ist. Ende Juli soll zudem ihr neustes Album «Petal» erscheinen. Den Berichten zufolge steht die neue Musik aber nicht im Zusammenhang mit der Trennung.

Grande und Slater haben Trennung noch nicht kommentiert

Grande und Slater lernten sich bei den Dreharbeiten zum Musicalfilm «Wicked» kennen. Ihre Beziehung wurde im Sommer 2023 öffentlich. Damals sorgte die Romanze für Schlagzeilen, weil Grande sich gerade von ihrem damaligen Ehemann Dalton Gomez trennte und Slater die Beziehung zu seiner Ex-Frau Lilly Jay beendete. Mit Jay hat der 34-jährige Schauspieler einen Sohn.

Die Beziehung hielten Grande und Slater in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch wurden sie mehrfach gemeinsam bei Veranstaltungen und privaten Ausflügen fotografiert.

Weder Grande noch Slater haben die mutmassliche Trennung bislang öffentlich kommentiert.

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