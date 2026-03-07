«Vielleicht ist es einfacher zu sagen, was mein ESC-Song nicht ist: kein Metal, kein Rap und keine kitschige, sirup-süsse Ballade»: Veronica Fusaro. Bild: Nils Sandmeier

Veronica Fusaro ist ein Stimmwunder. Damit will sie am ESC für die Schweiz möglichst viele Punkte holen. Am 11. März präsentiert sie erstmals ihren Song – und steht damit vor dem grössten Auftritt ihres Lebens.

Musikalisch bewegt sich die 28-Jährige aus Thun BE zwischen Pop, Soul und Rock.

Seit ihrer Teenagerzeit träumte Fusaro von einer Karriere als Sängerin. Inzwischen hat sie zwei Alben veröffentlicht und über 500 Konzerte auf der halben Welt gespielt. Mehr anzeigen

Veronica Fusaro liebt Langeweile – sie macht sie kreativ.

«Ich mag Langeweile, weil ich dann Musik machen kann, ohne abgelenkt zu werden», sagte die Musikerin aus Thun vor drei Jahren im Interview mit blue News.

Die 28-Jährige sass früher oft bis spät in die Nacht in ihrem Musikstudio, heute sitzt sie dort eher am Morgen. Aus diesem Grund kommt es vor, dass sie direkt aus dem Bett ins Studio schlendert – also noch im Pyjama, während sie an einem neuen Song arbeitet.

Fusaro: «Kein Metal, kein Rap, keine kitschige Ballade»

Jetzt steht Veronica Fusaro vor dem grössten Auftritt ihres Lebens. Sie vertritt die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC), der vom 11. bis 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle stattfindet.

Am nächsten Mittwoch, 11. März, Punkt 12 Uhr, wird bekannt, mit welchem Song sie nach Österreich reist. Fusaro präsentiert ihn an diesem Tag zum ersten Mal der Öffentlichkeit – und zwar in der Radio Hall von Radio SRF in Zürich.

«Ich bleibe mir treu, der Song wird nach Veronica Fusaro tönen. Aber mehr darf ich wirklich nicht verraten. Vielleicht ist es einfacher zu sagen, was der Song nicht ist: kein Metal, kein Rap und keine kitschige, sirup-süsse Ballade», offenbarte Fusaro in der «Berner Zeitung».

Fusaro träumt seit der Kindheit davon, Konzerte zu spielen

Seit ihrer Teenagerzeit träumte die Berner Oberländerin mit italienischen Wurzeln davon, Konzerte spielen zu können. «Ich habe es einfach ausprobiert.»

Heute, mit 28 Jahren, hat sie zwei Alben veröffentlicht und über 500 Shows auf der halben Welt gespielt – vom Montreux Jazz Festival zum Gurtenfestival bis hin zum Openair Glastonbury in England.

Ist es einfach, auf einer Bühne vor mehreren Hundert Leuten ein glücklicher Mensch zu sein?

Antwort Fusaro: «Meistens schon – ausser es geht mir vor einem Auftritt nicht so gut, dann fühlt sich der Weg auf die Bühne dementsprechend an. Aber weisst du was: Am Ende des Konzertes ist alles wieder gut. Denn irgendwann stelle ich auf der Bühne fest, wie unglaublich gross meine Liebe zur Musik ist. Dieser Moment fühlt sich jeweils so an, als hätte das Konzert die heilende Wirkung eines Pflasters.»

Musikalisch bewegt sich Fusaro zwischen Pop, Soul und Rock

Die Mutter von Veronica Fusaro hört viel Radio, ihr Vater ist Fan des italienischen Sängers Vasco Rossi – und beides spiegelt sich in der Musik der Tochter.

Musikalisch bewegt sich die Thunerin zwischen Pop, Soul und Rock – immer mit dieser gewissen atmosphärischen Tiefe und einem Hang zur ehrlichen Geschichte.

Veronica Fusaro singt auf Englisch, weil ihre Songs dort am besten fliegen – in einer Sprache, die Musikfans weltweit verstehen.

Wenn die Sängerin spricht, merkt man schnell, dass sie sich nicht gerne dreinreden lässt. Sie macht einfach. «Ich habe keinen Bock, irgendwelchen Trends nachzurennen», verriet sie der NZZ.

Die Zusage für den ESC kam für Veronica Fusaro völlig überraschend. In den vergangenen Jahren stand sie zweimal in der engeren Auswahl – und im letzten Jahr war sie sicher, dass es klappt. Dieses Jahr jedoch hatte sie nicht mehr daran geglaubt.

«Ich lasse mich von Michael Jackson inspirieren»

Seit dem Jahr 2023 ist der ESC, die grösste Live-Musik-Veranstaltung weltweit, politisch aufgeladen – insbesondere aufgrund des militärischen Konflikts im Gazastreifen. Für dieses Jahr kündigten mehrere Länder einen Boykott an, darunter Irland, die Niederlande und Spanien, weil Israel teilnimmt.

Bereits im vergangenen Dezember hatte Nemo aus Protest die ESC-Trophäe an den ESC-Veranstalter zurückgeschickt. Veronica Fusaro bleibt derweil gelassen: «Ich sehe mich als Musikerin.»

Die Debatte verstehe sie durchaus, doch sie konzentriere sich auf das, was sie selbst gestalten könne. Ihre Werte sind: «Gute Musik mit Inhalt, Authentizität, Frieden und Dialog.»

Für Fusaro ist die Teilnahme am ESC eine musikalische Chance: «Wann kann ich schon einmal vor 160 Millionen Menschen live singen?»

Und wer weiss, vielleicht zeigt die Sängerin in Wien ihre geheime, wilde Seite: «Ich tanze extrem gerne. Ich lasse mich dabei gerne von Michael Jackson und seinen Youtube-Videos inspirieren», sagte sie im Gespräch mit blue News.

Kannst du den Moonwalk? «Eben nicht, aber ich arbeite daran. Vielleicht schaffe ich ihn irgendwann. Ich fände das extrem cool.»

