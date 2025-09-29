Superstar Bad Bunny (31) wird der Headliner des Super-Bowl-Spektakels am 8. Februar 2026. Das gab die NFL nun während eines Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers am Sonntag bekannt.
Mit einem Post auf Instagram reagierte Bad Bunny auf den Jackpot und schrieb dazu: «Super Bowl LX. Bay Area. Februar 2026.»
In der Gerüchteküche brodelt es schon gewaltig: Adele und Taylor Swift wurden schon für die Halbzeitshow 2026 genannt. Doch jetzt macht Bad Bunny das Rennen.
Global bricht Bad Bunny weiter Rekorde: 2,6 Millionen Tickets sind für die nächste Welttournee verkauft, und das meistgestreamte Album aller Zeiten stammt auch von ihm. Auch in der Schweiz ist Bad Bunny mittlerweile ein Topstar.
