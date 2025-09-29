  1. Privatkunden
Nicht Taylor Swift oder Adele Dieser Star übernimmt die Halbzeitshow des Super Bowl 2026

Carlotta Henggeler

29.9.2025

Der Super Bowl ist das Mega-Event für Sport-Fans. 2026 mit einem besonderen Headliner. 
Der Super Bowl ist das Mega-Event für Sport-Fans. 2026 mit einem besonderen Headliner. 
David J. Phillip/AP/dpa

Der Auftritt am Super Bowl gilt als Karriere-Krönung – und jetzt ist bekannt, wer 2026 die Halbzeitshow bestreitet: Es ist Bad Bunny. Adele und Taylor Swift wurden früher bei Spekulationen genannt. 

Carlotta Henggeler

29.09.2025, 07:41

29.09.2025, 07:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bad Bunny wird der Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow 2026, wie die NFL offiziell bekanntgab.
  • Der puerto-ricanische Superstar war drei Jahre in Folge der weltweit meistgestreamte Künstler bei Spotify.
  • Seine Konzerte und Tourneen erzielen weltweit Rekordeinnahmen und stärken sogar die lokale Wirtschaft in Puerto Rico.
Mehr anzeigen

Superstar Bad Bunny (31) wird der Headliner des Super-Bowl-Spektakels am 8. Februar 2026. Das gab die NFL nun während eines Spiels zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers am Sonntag bekannt.

Mit einem Post auf Instagram reagierte Bad Bunny auf den Jackpot und schrieb dazu: «Super Bowl LX. Bay Area. Februar 2026.»

Bad Bunny war in den vergangenen drei Jahren der weltweit meistgestreamte Künstler bei Spotify. Er wird am Super Bowl 2026 auftreten.
Bad Bunny war in den vergangenen drei Jahren der weltweit meistgestreamte Künstler bei Spotify. Er wird am Super Bowl 2026 auftreten.
Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

In der Gerüchteküche brodelt es schon gewaltig: Adele und Taylor Swift wurden schon für die Halbzeitshow 2026 genannt. Doch jetzt macht Bad Bunny das Rennen. 

Bad Bunny bricht Rekorde

Der Musiker ist aktuell einer der erfolgreichsten Popstar der Welt. In Puerto Rico gibt er bis Mitte September 30 Konzerte. Die Konzerte haben bereits Hunderttausende Fans auf die Insel gelockt und rund 200 Millionen Dollar in die lokale Wirtschaft gepumpt.

Global bricht Bad Bunny weiter Rekorde: 2,6 Millionen Tickets sind für die nächste Welttournee verkauft, und das meistgestreamte Album aller Zeiten stammt auch von ihm. Auch in der Schweiz ist Bad Bunny mittlerweile ein Topstar.

